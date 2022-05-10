Mercedes cuma günkü performansın "nereye gittiğini" araştırıyor

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Mercedes cuma günü oldukça iyi bir performans sergilemiş ve George Russell ile en hızlı zamanı yapan takım olmuştu.

Ancak aynı performans, hafta sonunu kalan kısmında görülmedi ve Alman üretici, bir kez daha en hızlı üçüncü takım görüntüsü çizdi.

Pazar günü beşinci ve altıncı oldukları yarışın ardından konuşan Mercedes'ten Andrew Shovlin, sonucun kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını kabul etti.

Shovlin, "Yarışta her iki sürücümüz de iyi bir iş çıkardı ve mümkün olan en yüksek sonucu almayı başardık."

"Lewis güvenlik aracı nedeniyle şanssızdı ama ikisi de Valtteri'nin önüne geçmek adına iyi bir iş yaptı."

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Aracımız cuma günü hem boş hem de dolu depoda iyi performans gösteriyordu. Bu yüzden öndekilerle aradaki farkın daha küçük olmadığını görmek bizi hayal kırıklığına uğratıyor."

"Fakat bu hafta sonu öğrenecek çok şeyimiz var ve bundan ötürü topladığımız tüm verileri detaylıca analiz edeceğiz."

"Pozitif tarafta, bu sezon liderle olan puan farkını minimumda tutmamıza yardımcı olduğu için pit stopların ve dayanıklılığın iyi seviyede olduğunu görmek cesaret verici."

"Fakat Red Bull veya Ferrari'ye karşı yarışmak istiyorsak, önümüzdeki birkaç hafta içinde bu zaman farkını kapatmamız gerektiği ortada." dedi.

Mercedes patronu Toto Wolff da cuma gününün ardından performansın nereye gittiğini merak ediyor.

"Aslına bakarsak iyi bir cuma günü geçirdik ama bunun tam olarak neden böyle olduğunu anlayamadık."

"Bu hafta sonundan elde ettiğimiz tüm verileri inceleyeceğiz, cuma günkü güçlü performansımızı daha iyi anlamak için seanslar üzerinde çalışacağız ve öğrendiklerimizi Avrupa'ya getireceğiz"