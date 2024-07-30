Mercedes Spa'da Cuma günkü antrenman felaketinden yarış galibine nasıl dönüştü?

Lewis Hamilton ve George Russell'ın Belçika'daki ikinci antrenmandan sonra mühendislik toplantısının yapılacağı tıra çıktıkları sıradaki vücut dilleri her şeyi anlatıyordu.

Başları öne eğik ve omuzları düşük bir şekilde yukarı doğru çıkarken, Mercedes için kötü bir gün olduğu açıktı.

Belçika'ya Spa-Francorchamps'ın pist özelliklerine ve güncellenmiş zemine güvenerek gelen Mercedes, ilk gün sert bir gerçeklik kontrolüyle karşılaştı.

W15 performans açısından geride kaldı ve kıyaslama ölçütünün bir saniyeden fazla gerisindeydi. Daha da kötüsü, araç hiç de iyi hissettirmiyordu.

Hamilton'ın daha sonra medyaya özetlediği gibi: "Oldukça kötü bir gündü. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Açıkçası, son birkaç yarışta harika hissediyordum ve tamamen farklı hissettim."

Mercedes'in karşılaştığı en büyük sorun, neler olup bittiğine dair gerçekten belirgin bir açıklama olmamasıydı.

İlk antrenmanda, takım McLaren ve Red Bull'a kıyasla virajlı ikinci sektörde zorlanıyorlardı, bu nedenle 2. antrenman seansında performansını daha fazla o tarafa kaydırmak için odağını değiştirmeyi seçtiler.

Ancak tüm bunlar, birinci ve üçüncü sektörlerdeki düzlük hızı performansını engelledi; veriler sadece düzlüklerde 0,9 saniyeye kadar kaybettiğini gösteriyordu.

Son yarışlarda podyuma çıkma ve kazanma yolunda kritik öneme sahip olan dengeyi çok iyi tutturan Mercedes, neyin yanlış gittiğine dair bariz bir açıklamanın olmadığı bambaşka bir noktada buldu kendini.

Lewis Hamilton, Mercedes W15 Fotoğraf: Erik Junius

Brackley fabrikasında mühendislik çalışmaları gece boyunca devam ederken ve simülatör erken saatlere kadar çalışırken, Belçika GP hafta sonunun geri kalanı için bildiklerine geri dönmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Bu, ilk olarak getirdiği yeni zemini terk etmek anlamına geliyordu çünkü çalıştırma sırasında ortaya çıkan bazı aerodinami ve denge sorunları vardı.

Ayrıca Mercedes, otomobilden daha fazla verim almak ve Spa'daki yüksek hızlı bölümlerle daha iyi başa çıkmak için tercih ettiği bazı mekanik ayarları geri alması gerektiği sonucuna vardı.

Takım patronu Toto Wolff'ün durumu şöyle açıklamıştı: "Cuma günü rekabetçi değildik. Ancak ne olduğu konusunda net bir yönlendirme yoktu. Dürüst olmak gerekirse, Cuma gününden Cumartesi gününe kadar Brackley'de, simülasyonda ve ayrıca burada mühendislik tarafında yapılan gece çalışmalarının anahtar olduğunu itiraf etmeliyim."

"Cuma günü için çok şey değiştirdik. Aracın yapacağını düşündüğümüz şey mekanik bir uyumsuzluktu. Biz de bunu düzelttik."

Yapılan değişiklikler, mekanik ayar değişiklikleri ve eski zemine geri dönülmesi, W15'i yüksek hızlı Silverstone'da olduğu mutlu yere geri getirdi ancak bunu vurgulayan sadece Pazar günkü kuru zemin sürüşü oldu.

Tıpkı Britanya GP'sinin en iyi takımların formunun hava durumuna bağlı olarak nasıl dalgalanabileceğini ortaya koyması gibi, Spa'nın Cumartesi günkü yağmuru ile Mercedes'in üstünlük sağladığı Pazar günkü güneşli hava koşulları arasındaki performans da değişti.

George Russell, Mercedes-AMG F1 Takımı, 1. sıra, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı, 2. sıra, Mercedes AMG podyum delegesinin üzerine şampanya dökerken Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Hamilton yarışın ardından, "Bugün tam anlamıyla gece ve gündüz gibi farklıydı. Cuma günü ikimiz için de oldukça felaketti ve denge konusunda gerçekten zorlanıyorduk."

"Bugün ise araç canlandı ve önce liderliğe yükselip sonra da herkesten uzaklaşmak beni gerçekten şaşırttı." dedi.

Yarışı ilk sırada bitiren ancak daha sonra aracı düşük ağırlıkta olduğu için diskalifiye edilen George Russell, Mercedes'in dönüşümünün sadece takımın aracını doğru çalışma aralığına getirebilmesiyle ilgili olduğunu açıklamaktan çekinmedi.

İşte bu yüzden Cuma gününden sonra terk edilen yeni zeminin geri geleceğinden hiç şüphesi yok.

"Üzerinde oynayabileceğimiz pek çok şey var ve bence Cuma günü sadece yanlış aralıktaydık."

"Açıkçası zeminde eskiye döndük çünkü bunu da elemek istedik. Ancak Zandvoort'ta yeni aero paketine geri döneceğimizden ve aracı mekanik olarak biraz daha farklı bir pencereye sokacağımızdan hiç şüphem yok." dedi.