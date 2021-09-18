Mercedes: "Çözmemiz gereken çok sayıda problemimiz var"

Mercedes pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, takımın "geliştirme olasılığı" olan "çok sayıda" problemi olduğunu söyledi.

Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton, Silverstone'dan beri galibiyet alamayan Mercedes'e ilk galibiyetini getirecek gibilerdi. Fakat Bottas ceza alırken, Hamilton yarışı tamamlayamadı.

Verstappen, Monza'dan cumartesi günü yapılan sprint sıralama yarışının ardından aldığı iki puan ile, Hamilton'ın 5 puan önünde ayrıldı.

Shovlin, "Üçlü yarışlar zorlu geçiyor. Çünkü bir yarış için hazırlanıyorsunuz, yarışıyorsunuz ve sonrasında bir yandan işleri halletmeye çalışırken bir yandan da sonraki yarışa hazırlanıyorsunuz ve bunun sonucunda 20 gün boyunca aralıksız çalışıyor oluyoruz."

"Herkes böyle hissediyor."

"Üzerine gitmemiz gereken çok sayıda problemimiz ve geliştirmemiz gereken yerler var. Bunlar çok yoğun çalışma gerektiriyor ve aynı zamanda önümüzdeki Rusya yarışına da odaklanmamız gerekiyor." dedi.

Mercedes, bitime sekiz yarış kala takımlar şampiyonasında Red Bull'un 18 puan önünde yer alıyor.

Monza, W12'in karakterine uyum sağladı ve bir sonraki Sochi yarışında da Mercedes'in güçlü olacağı düşünülüyor.

Mercedes, Rusya'nın takvime girdiği 2014'ten beri tüm Sochi yarışlarını kazandı ve bu rekorunu devam ettirmeyi planlıyor.

Shovlin, "Burada simülasyonları değerlendiriyoruz. Bu bir denizaşırı yarışacak ve Rusya için hangi parçalara ihtiyacımız olacağını inceliyoruz."

"Neredeyse duraksız olan bu üçlü yarışı tamamlamak güzeldi. Aralarında biraz daha dinlenme şansımız olan bu üç tekli yarışı iple çekiyoruz." diye ekledi.

Çeviren: Aybike Simay Erden