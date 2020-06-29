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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Cowell'ın boşluğunu dolduracaklarından emin

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Mercedes, Cowell'ın boşluğunu dolduracaklarından emin
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Haz 2020 08:59

Mercedes Formula 1 takım patronu Toto Wolff, uzun süredir motor departmanının başında yer alan Andy Cowell'ın ayrılığı sonrası her şeyi "yeniden keşfetmeleri" gerektiğini ancak takımına güvendiğinin söyledi.

Bu ayın başlarında Cowell'ın motor departmanındaki görevini bırakacağı açıklandı ve Çarşamba günü itibariyle mevcut görevinden ayrılacak.

2004 yılından beri Mercedes için çalışan ve 2014'ten beri Mercedes HPP'in başında yer alan Cowell, Mercedes için kilit isimlerden bir tanesiydi.

Ayrılacağı aylardır biliniyordu ve bu yüzden takımın halefi hakkında düşünmek için yeterli zamanı vardı. 

İngiliz mühendis görevinden hemen ayrılmayacak ve -1 Temmuz'dan itibaren güç ünitesinin gelişiminden sorumlu olacak olan- Hywel Thomas'a bölüm için yeni bir yapı oluşturmada danışmanlık edecek.

Wolff, F1 Vodcast'te şöyle dedi: "Açıkçası Andy'nin yeni bir mücadeleye ihtiyacı vardı ve bunu tamamen anlayabiliyorum."

“Aralık ayında farklı bir şey yapmak istediğine karar verdi ve bu, herhangi bir referans noktası olmadan HPP'yi yeniden keşfetmemizle ilgiliydi, çünkü Andy çok karizmatik, güçlü ve yetenekli bir lider."

Yeni yönetici Thomas 16 yıldır HPP'de çalışıyor ve Wolff, geçmişteki deneyimlerinin ardından bu değişimin de takım için olumlu yanıt vermesini umuyor.

“Daha önce de bunu yaşadık. Ross [Brawn] ayrıldı, Bob Bell ayrıldı, Paddy Lowe ayrıldı, Aldo Costa ayrıldı, Mark Ellis ayrıldı ve her zaman bir sonraki nesle geçmeyi başardı."

“Aynı zamanda geçmişte, kendi içimizden telafi edemeyeceğimiz boş pozisyonlar olduğunu da fark ettik. Mesela birkaç yıl önce bize katılan James Allision en önemli örnekti."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
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Editör Adam Cooper

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