Mercedes, taciz edilen Hamilton taraftarını garajda ağırladı

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Formula 1, Avusturya Grand Prix hafta sonunda bazı taraftarların taciz edilmesini kınadı.

Bir kadının, Hamilton taraftarı olduğu için saygıyı hak etmediğini söyleyen sarhoş bir izleyici tarafından elbisesi kaldırıldı.

Takım patronu Toto Wolff, bu konu hakkında şunları söyledi: "Böyle bir şeyin yaşandığını öğrendik ve bu çok yanlış."

"Bunun durması gerekiyor. Hangi takım, hangi pilot olursa olsun eğer bir Formula 1 taraftarı iseniz, ırkçı, cinsiyetçi ve homofobik olamazsınız çünkü o zaman Formula 1'e ait değilsiniz demektir ve sizi istemiyoruzdur."

Wolff, taraftarlarının çoğunun, azınlık bir grubun hareketleri yüzünden lekelenmemesi gerektiğini de ekledi.

"Diğer bir yandan, dikkatli olmamız gerekiyor. Dışarıda bugün dünyanın nasıl işlediğini anlamayan birkaç sarhoş aptal var diye buraya gelen taraftarların %99.9'unu kınamamalıyız."

"Bu aptallar her zaman etrafta olacak. Umarım kalanlar için iyi bir gösteri sunmuşuzdur ve diğerleri evde kalabilirler."

Sebastian Vettel, taraftarların taciz edildiğini duymanın "korkunç" olduğunu dile getirdi.

Vettel, "Bence bu tür şeylerin ortaya çıkması güzel, bu bir başlangıç. Fakat bu korkunç."

"Bu insanlar her kimse kendilerinden utanmalılar ve hayatları boyunca yarış etkinliklerinden uzaklaştırılmalılar." dedi.

Alman pilot, bu tür davranışlarda bulunan izleyicilere karşı "sıfır tolerans" gösterilmesi gerektiğini belirtti.

"Eğer insanlar iyi vakit geçiriyorsa ve çok içiyorsa bu sorun değil. Fakat bunlar, yanlış davranışları haklı kılmıyor ve bir bahane yaratmıyor."

"Biz bir olarak yarışıyoruz ve taraftarlar da bunun bir parçası."