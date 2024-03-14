Mercedes, Cidde'de seçtiği strateji nedeniyle pişman

Mercedes takımı, McLaren ile birlikte Cidde'deki yarış sırasında güvenlik aracı piste girdikten sonra ön bölümde çift pit stop yapmayan iki takımdan biriydi.

Bu durum Lewis Hamilton'ın pozisyon kazanmasına ve McLaren pilotu Lando Norris'in liderliği ele geçirmesine olanak tanıdı ancak Lewis ve Lando zorunlu pit stoplarının ardından daha da geriye düştüler.

Mercedes baş yarış mühendisi Andrew Shovlin, takım stratejistlerinin hata yaptığını ve George Russell'ın pit-stopunun ardından Hamilton'ı da pite almaları gerektiğini söyledi.

Shovlin, "Geriye dönüp baktığımızda evet, çift pit stop yapmalıydık ama o noktada yarış içerisinde güvenlik aracının çıkmasına neden olacak başka bir olay olup olmayacağını bilmiyorduk ve lastiklerin ne kadar dayanacağını da bilmiyorduk."

"Yedinci tur civarında güvenlik aracı geldi ve o noktada çift pit stop yapıp yapmamaya karar vermemiz gerekiyordu. Eğer güvenlik aracı sekizinci ya da dokuzuncu turda gelseydi, kesinlikle çift pit stop yapardık."

Andrew Shovlin, Pist Kenarı Mühendislik Direktörü, Mercedes-AMG Fotoğraf: Erik Junius

"O anda Lewis gerideydi ve takım arkadaşıyla arasında pit stop için boşluk bırakmasına izin verilmiyordu çünkü pistte bir güvenlik aracı varken gridi geride tutamıyorsunuz."

"Diğer araçlar sizi geçemez ama sürücü, diğerlerini yavaşlattığı için ceza alır. Bu yüzden Lewis, George'un pit stopunu beklemek zorunda kalacaktı."

"O anda pit yolunda çok sayıda araç vardı ve George'u hızlıca bırakamazdık. Lewis sıkışabilirdi ve biz de zaman kaybetmek istemedik."

"Aynı zamanda Lewis pite girmezse ve güvenlik aracı yarışta ikinci kez çıkarsa avantajlı olacağımızı fark ettik. İşte o zaman pilotlarımızın stratejilerini bölmeye karar verdik."

"Eğer o anda güvenlik aracının ikinci kez piste çıkmayacağını bilseydik, çift pit stop yapardık ve bu Lewis için doğru bir karar olurdu."

"Ancak o noktada bu şekilde yapmaya karar verdik."

"Güvenlik aracı bir ya da iki tur sonra piste girseydi, o zaman çift pit stop yapardık." dedi.