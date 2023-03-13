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Mercedes, Cidde'de Red Bull'a yaklaşmayı beklemiyor

Mercedes'in yedek pilotu Mick Schumacher, takımının Suudi Arabistan'da Red Bull'un hızına yaklaşacağını düşünmüyor.

Zeynep Taş
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Mercedes, Cidde'de Red Bull'a yaklaşmayı beklemiyor
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Lewis Hamilton ve George Russell yılın ilk yarış hafta sonunu sırasıyla beşinci ve yedinci olarak tamamladılar.

Mercedes için endişe verici olan şey, Red Bull ile aralarındaki fark ve Ferrari ve Aston Martin'in yarış hızlarıydı.

Üst üste sekiz kez şampiyon olan takım, rekabetçiliğini geri kazanmak için sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyordu. Ancak takım patronu Toto Wolff, Bahreyn'i en kötü hafta sonlarından biri olarak nitelendirdi ve Mercedes'in olmak istediği yere geri dönmek için yapması gereken şeyler olduğunu söyledi.

Pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, W14'te önemli değişikliklerin yolda olduğunu doğruladı. Ancak Schumacher bu hafta sonu Cidde'de yarış zaferi için mücadele etmeye hızlı bir şekilde geri döneceklerini düşünmüyor.

F1 Nation podcast'ine konuşan Schumacher, "Red Bull çok ama çok baskın görünüyor. Max ve Checo için çoğu şey çok basit görünüyordu." 

"Onların hızında olacağımıza inanmak için bir neden yok gibi görünüyor ama umarım biraz daha yakın oluruz." dedi.

Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Yine de Schumacher, Mercedes'in önümüzdeki yarışlarda araca doğru güncellemeleri getirebileceğini düşünüyor.

Schumacher, "Bence herkes pozitifliği yüksek tutuyor, gerçekten de olumlu yönlere odaklanmaya çalışıyor ve işleri tersine çevirmek için ileriye bakıyor." 

"Bence Mercedes, her zaman geliştirme yapan ve işleri tersine çeviren en iyi takımlardan biri olduğunu kanıtlamıştır."

"Takıma güçlü bir inancım var, aksi takdirde burada olmayı seçmezdim."

"Toto'nun nasıl çalıştığını görmek de inanılmaz, önümüzdeki birkaç haftanın nasıl geçeceğini görmek için heyecanlıyım. Eminim benim için de çok aydınlatıcı olacak."

"Açıkçası, çok daha fazlasına alışkın oldukları için gerçekten olmak istemedikleri bir noktadalar, ancak çalışma kesinlikle durmadı ve şimdi düzgün bir şekilde başlayacak." dedi.

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