Mercedes, çeşitlilik hedefleri doğrultusunda "umut vaat eden gelişmeler" gösterdi

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Aralık 2020'de başlatılan bu girişim, adını 2025 yılı sonuna kadar organizasyona katılanların %25'inden fazlasının yeterince temsil edilmeyen gruplardan olmasını sağlama planından alıyor.

Mercedes, Accelerate Inclusion Workshop da dahil olmak üzere eğitim programları aracılığıyla mevcut çeşitlilik sorunlarına ilişkin farkındalığı ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Takım ayrıca, yeterince temsil edilmeyen grubun içinden 25 gönüllüyle gelecekte odaklanacakları alanları tartışmak üzere bir Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Forumu'nu da yönetiyor.

Mercedes, özellikle okul öğrencilerini iş deneyimi için takıma yerleştiren Mulberry STEM Akademisi aracılığıyla mühendisliği teşvik etmek adına çok sıkı çalışıyor.

Stemettes organizasyonuyla yapılan bir ortaklık aracılığıyla, 34 genç kadın üyeye takım personeli tarafından rehberlik edilirken, İngiltere Siyahi ve Azınlık Etnik Mühendisleri Birliği mühendislik öğrencilerinin Brackley'i ziyaret etmesine de yardımcı olundu.

Takım aynı zamanda engellilerin iş yerinde karşılaşabilecekleri zorlukları ortadan kaldırmayı amaçlayan İş Engelliler Forumu'nun da üyesi.

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Takım patronu Toto Wolff, şu ana kadar kaydedilen ilerlemeden memnun olduğunu, ancak hâlâ yapılması gereken daha çok şey olduğunu kabul etti.

“Accelerate 25 programımızın ilk yılında, daha çeşitli ve kapsayıcı bir ekip geliştirme konusunda umut verici ilerleme kaydettik."

“Ayrıntılı iç denetimle ve mükemmel ortaklarımızın rehberliğinde, bize katılmayı hedefleyen yetenekler için STEM eğitimine ve kariyerlerine erişim sağlama, gelecekte büyümeye devam edeceğini umduğumuz bir yetenek hattı oluşturma yolculuğumuzun ilk adımlarını atabildik.”

“Yeterince temsil edilmeyen gruplardaki takım üyelerimizin sayısındaki küçük ama önemli bir artış, ilerleme kaydettiğimizin bir işaretidir. Bunun uzun vadeli bir süreç olduğunun farkındayız ve bu ilk adımları atmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Ekibin baş personel sorumlusu Paul Mills, programın başarıyla geçen ilk yılının sadece bir başlangıç olduğunu doğruladı.

Mills, "Eğitim, atölye çalışmaları, ağ oluşturma, mentorluk ve diğer çeşitli etkinlikleri desteklemek için zamanlarını gönüllü olarak vermiş olan pek çok takım arkadaşlarımızın katılımlarından dolayı son derece gurur duyuyorum"

“Takım, katılanların STEM kariyerlerini düşünmeye teşvik etmek için ve onlara ilham vermek için yeterince temsil edilmeyen grupları öğrenme ve onlarla bağlantı kurma fırsatını oldukça fazla benimsedi.”

"İyi bir başlangıç yapmış olsak da hâlâ yapılacak çok işimiz var ve bu, takımımızı ve sporumuzu daha kapsayıcı ve çeşitli bir hale getirme yolculuğumuzun sadece başlangıcı." dedi.