Mercedes CEO'su, Wolff ile anlaşmazlık iddialarını yalanladı

Formula 1'in patronları ve takımlar arasında gelecek seneler için Concorde anlaşması görüşmeleri devam ediyor. Kışın çıkan spekülasyonlarda Mercedes'in yeni Concorde anlaşmasını imzalamaya sıcak bakmadığı iddia edilmişti.

Çıkan iddialarda Alman üreticinin spordan çekilmeye hazır olduğu, Wolff ve Kallenius arasında yaşanan anlaşmazlıkların bunda etkili olduğu söylenmişti.

Ancak Sky'a konuşan Kallenius, Wolff ile düşman olmadıklarını söyledi. Kallenius, "Medyada okuduğunuz her şey doğru değil. Toto ve ben çok yakınız. Çok sık görüşüyoruz. Kış döneminde yaptıkları yoğun çalışmanın ardından burada olup takımı desteklemekten çok mutluyum." dedi.

Mercedes henüz yeni Concorde anlaşmasını imzalamadı ancak Kallenius, F1'in harcamaları düşürme ve gelecekte karbon salınımını azaltma yönünde yaptığı kritik çalışmaların sporda kalmalarını sağlayacağını işaret etti.

Kallenius, "Formula 1'in geleceği açısından iki şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birisi harcamaları düşürme. Bu konuda çok çalışma yapıldı."

"Sporu finansal açıdan daha sağlam hale getirecek yeni harcama şeklini belirlerken etkili taraflardan birisi olduk."

"Bir diğer konu, biz Formula 1'de dünyanın en iyi hibrit teknolojisine sahibiz. Bunu hep birlikte bir ileri seviyeye taşıyıp, karbondioksitsiz bir spor olabiliriz."

"Aynı zamanda adım adım nasıl daha sürdürülebilir bir spor olabileceğimizi sunduk. Bu iki şey, finansal sürdürülebilirlik ve karbondioksitsiz gelecek, F1 ve Mercedes'in F1'deki geleceği için iyi şeyler." dedi.