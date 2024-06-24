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Formula 1 İspanya GP

Mercedes CEO'su: "Verstappen, gümüş renkte harika görünür"

Daimler AG Başkanı Ola Källenius, 2026 için Max Verstappen'i istediklerini ima etti.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, arrives on the podium

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, arrives on the podium

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Mercedes uzun zamandır son üç yılın şampiyonu Max Verstappen'le ilgileniyor fakat taraflar henüz bir anlaşma imzalamadı.

Fakat İspanya'da Sky Almanya'ya konuşan Daimler AG Başkanı Ola Källenius,  Max Verstappen'in 2026 yılında Mercedes'e geçebileceğine dair güçlü bir imada bulundu.

Källenius, açıklamasında şunları söyledi: "En iyi sürücü en iyi araca sahip olmak ister."

"Bizim işimiz de tüm bileşenleri bir araya getirerek böyle bir araç inşa etmek."

"2026'da her şey değişecek. Yeni kurallar, yeni güç dengesi gelecek. Bu da iyi bir şans sunuyor."

"Bence Max gümüş renkli bir aracın içinde harika görünürdü, sizce de öyle değil mi?"

George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton'a liderlik ediyor, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton'a liderlik ediyor, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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