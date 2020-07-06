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Formula 1 / Son dakika

Daimler CEO'su: "2021'de Bottas ve Hamilton'ı takımda tutacağız."

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Daimler CEO'su: "2021'de Bottas ve Hamilton'ı takımda tutacağız."
Ekleyen:
, Editör
6 Tem 2020 08:43

Daimler'in CEO'su Ola Kallenius, ilk yarışın ardından verdiği demeçte 2020 sezonunun ardından hem Valtteri Bottas hem de Lewis Hamilton'la devam edeceklerini belirtti.

Mercedes'te hem Valtteri Bottas hem de Lewis Hamilton'ın kontratı yıl sonunda sona erecek ve özellikle Bottas'ın geleceğiyle ilgili pek çok söylenti var.

Fakat Bottas, Avusturya'daki ilk yarışı pole pozisyonundan başlayıp kazandı ve konumunu güçlendirdi.

Son haftalarda George Russell ve Sebastian Vettel'in adı sık sık Bottas'ın koltuğu için geçti.

Ama Daimler CEO'su Ola Kallenius, Bottas ve Hamilton'ı takımda tutacaklarını dile getirdi.

Avusturya GP'sinde Sky Deutschland'a konuşan Kallenius, “İki pilotumuzu da tutacağız."

"Sebastian Vettel'in Alman taraftarlar için çok heyecan verici bir düşünce olduğunu anlayabiliyorum. Ancak Lewis ve Valtteri gibi en üst seviyede performans gösteren iki üst düzey sürücümüz var."

“Bunu dün Valtteri'nin muhteşem bir turla pole pozisyonu almasıyla da gördük. Şu anda sahip olduğumuz iki sürücüyü destekliyoruz." dedi.

Kallenius ayrıca Concorde Anlaşması ile ilgili de, "Her şey imzalanmak üzere, bu oldukça iyi görünüyor." dedi.

Toto Wolff da geçtiğimiz günlerde niyetlerinin Bottas ve Hamilton'la sözleşme yenilemek olduğunu belirtmişti.

 
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Editör Kemal Şengül

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