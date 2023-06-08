Mercedes: "Kanada GP'sinde zorlanmayı bekliyoruz"

Geçen haftaki İspanya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ve George Russell, Brackley ekibinin kapsamlı güncelleme paketinin ardından çifte podyum elde etti.

Hamilton yarışı, kazanan Max Verstappen'in 24 saniye gerisinde tamamlasa da, Mercedes'in W14'ü yüksek yere basma kuvvetine sahip pistte en güçlü ikinci araç oldu ve takıma toparlanmaya devam etmesi için sağlam bir temel sağladı.

Çifte podyum aynı zamanda Mercedes'i Takımlar Şampiyonası'nda ikinci sıraya yükseltti.

Ancak takımın pist mühendisliği direktörü Shovlin, yenilenen 2023 aracının rekabetçi olduğu Barselona pistinin tam tersi olan Montreal'de, pistin düşük yere basma kuvveti doğası nedeniyle Kanada Grand Prix'sinin Gümüş Oklar için daha zor bir hafta sonu olmasını bekliyor.

Shovlin, Çarşamba günü Mercedes'in yarış sonrası bilgilendirmesinde, "Gerçek şu ki, güncelleme kiti Barselona gibi yüksek hız performansına sahip pistlerde çok iyi çalışıyor."

"Hızlı pistlerde ve aracın ön tarafını sınırlayan pistlerde daha iyiydik. Sonunda gerçekten iyi bir denge ve gerçekten iyi bir yarış temposu elde ettik."

"Montreal çok farklı bir pist. Daha düşük hızlı virajlar var, oldukça fazla tam gaz gidilen düzlükler var, bu yüzden orada zorlanmayı bekliyoruz."

"Red Bull'u kovalayabileceğimizi düşünmüyoruz. Kanada'da Barselona'da geçirdiğimiz Pazar gününden daha çok zorlanacağımızın farkındayız." yorumunu yaptı.

Shovlin, Mercedes'in Aston Martin, Ferrari ve ayrıca Esteban Ocon'un Monako'daki son podyumu ışığında Alpine ile mücadele edeceğini düşünüyor.

"Daha önceki yarışlarda Ferrari ve Aston ile aynı grupta yer aldığımızı ve şimdi Alpine'in de bu gruba katıldığını düşünüyoruz."

"Ama harika bir yarış olacak. Kesinlikle çok eğlenceli olacak ve elimizden gelen her türlü performansı göstermek için mücadele edeceğiz."

"Şu anki grid sıralamasına göre ikinci ya da onuncu olabilirsiniz ve arada sadece birkaç ondalık var."