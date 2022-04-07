Mercedes, çalışma zamanı kısıtlamalarından nasıl etkilendi?

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Yarış sayısını arttıran Formula 1, 2022'de 23 yarış düzenlemeye hazırlanırken, yönetim tarafından tüm personelin iş yükünü azaltmak amacıyla yarış hafta sonunun uzunluğunu kısaltmak için adımlar atıldı.

Bu durum, tıpkı ilk iki yarış itibariyle gördüğümüz Mercedes gibi, bir takım pist performansı açısından istediği seviyede değilse belli derecelerde sıkıntı yaratabiliyor.

Mercedes, Avustralya GP'si öncesi, bu kısıtlamaların operasyonlarını nasıl etkilediğini açıklayan kısa bir video yayınladı.

Bu sezona kadar Perşembe günleri ekipler tarafından hazırlık günleri olarak kullanılmaktaydı, bu esnada pilotlar da basın toplantılarına katılmaktaydı. FIA, basın toplantılarını Cuma sabahlarına taşırken, mekanikerlerin araçlarda ne zaman çalışabileceğine dair bir takım sınırlamalar getirdi.

Mercedes pist üzeri mühendislik şefi Andrew Shovlin, "Normalde Perşembe günleri istediğimiz zaman işe başlayabiliyorduk"

"Artık bir başlangıç ​​ve bitiş zamanımız var, toplam 11 saate sahibiz. Pistte geçirilen bir gün için bu oldukça az diyebilirim."

"Ayrıca yine Perşembe günü, Avrupa saati ile 16:00'a kadar güç ünitesini çalıştırmanıza izin verilmiyor, bu da normal şartlar altında saat 8'de bitirebileceğimiz bir iş."

"Son dakikalarda güncelleme yapmak zorlaşmış durumda, dolayısıyla artık Çarşamba günü o hafta kullanmayı planladığımız parçaları tam anlamıyla belirlemiş ve piste getirmiş olmamız gerekiyor. Araçları vaktinde hazır hale getirmenin tek yolu bu." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Ancak, kural değişiklikleri yalnızca Perşembe günüyle sınırlı değil. Benzer kısıtlamalar Cuma ve Cumartesi günleri için de getirilmiş durumda.

Bu duruma değinen Shovlin, "Aynı şekilde Cuma akşamları da daha az çalışma zamanına sahibiz. Mekanikerler yalnızca üç saat çalışabiliyorlar, sonrasında araçların üstünün örtülmesi gerekmekte."

"Mühendislere ise fazladan birkaç saat verildi. Aksi takdirde, takımlar için otel odalarını ofise çevirmek ve yarış ile ilgili genel planları burada yapmak cazip gelmeye başlayabilirdi. Yine de, mühendisler de önceki sezonlara göre çok daha kısıtlı zamana sahipler."

"Cuma gecesi araçtaki çalışmalar tamamlanamazsa, Cumartesi sabahı çalışmalara devam ediyor olacaksınız ve en kötü durumda, araç 3. antrenman seansı için hazır olmayacak."

"Sıralama turlarının ardından zamanımız daha da azalıyor. Mekanikerlerin, araçları FIA'dan geri aldıklarında, araçların üstü örtülmeden önce yalnızca yarım saatleri olacak." dedi.