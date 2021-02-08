Mercedes: "Çağın en başarılı F1 sürücüsünü takımımızda tuttuğumuz için çok mutluyuz!"

Bu anlaşma, Lewis Hamilton'ın yeni sezonda kariyerinin sekizinci şampiyonluğunu kazanabileceği ve bu alanda rekor krıabileceği anlamına geliyor.

Markus Schäfer ise serideki en başarılı sürücüye sahip oldukları için mutluluk duyuyor.

Schäfer, “Çağın en başarılı F1 sürücüsünü, mevcut dönemin en başarılı F1 takımında tuttuğumuz için çok mutluyuz. "

"Lewis, inanılmaz derecede yetenekli bir sürücü. Aynı zamanda başarı elde etmek için çok çalışıyor ve zaferlere çok aç." dedi.

2021'yle birlikte Hamilton, Mercedes'te dokuzuncu sezonuna girmiş olacak. Bu, F1'de mevcut olan en başarılı ortaklıklardan biri.

Özellikle son bir yıldır Hamilton, F1 içinde ve dünya çapında 'çeşitlilik' yaratmak adına büyük bir baskı yapıyor. Bu da Mercedes'in de taahhüt ettiği bir şey.

Schäfer, "Lewis performans tutkusunu tüm ekiple paylaşıyor, bu yüzden bu işbirliği bu kadar başarılı oldu."

"O, aynı zamanda etrafında dönen dünyayı da önemseyen ve bir etki yaratmak isteyen sıcak kalpli bir kişilik."

"Mercedes-Benz, bir şirket olarak bu sorumluluk duygusunu paylaşıyor ve motor sporlarında çeşitliliği artırmak için yeni ve ortak bir temel oluşturmaktan gurur duyuyor."

"Bu sporu, yeterince temsil edilmeyen gruplara açmak sporun geleceği ve gelişimi için önemli olacak. Biz de olumlu bir etki yaratmaya kararlıyız. " dedi.