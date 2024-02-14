Mercedes, büyük bir adım attığını düşünse de "gerçekçi" kalıyor

Mercedes, yeni W15 ile ileriye doğru büyük bir adım atmayı hedeflese de, Red Bull'a kıyasla durumun nasıl olacağı merak konusu.

Toto Wolff, bugünkü lansmanın ardından verdiği röportajda şöyle konuştu: "Yeniden yarışacağımız için heyecanlıyım ve hem yeni sezonu hem de yeni aracın nasıl performans göstereceğini merakla bekliyorum."

"Geçen yıl şasi tarafında yaşadığımız bazı sorunları çözüp çözmediğimize dair ilk göstergeleri göreceğiz."

"Ön sıralarda yer almak için tırmanmamız gereken bir dağ var ama bunu yapmaya odaklanmış durumdayız."

"Formula 1, birbirinize karşı sürekli mücadele ettiğiniz bir yer. Harika bir aracınız olabilir, ancak tek başınıza turluyorsanız, en iyisi olup olmadığı konusunda hiçbir fikriniz olmaz. Bu yüzden şimdiden yorum yapmak istemiyorum."

"Geçen sezon Ferrari, McLaren ve zaman zaman da Aston Martin ile zorlu bir mücadele içindeydik."

"Red Bull ile diğerleri arasında büyük bir fark vardı. Umuyorum ki sezon başında bu mücadelenin içinde olacağız ve Red Bull'a bir adım daha yaklaşacağız."

"Gelişim, kendimize koyduğumuz iddialı hedeflere göre iyi gitti. Bazen bu hedeflere ulaşamazsınız, bazen de düşündüğünüzden daha iyisini yaparsınız. Ancak aracı daha sürülebilir hale getirmek ve dengeyi artırmak gibi öncelik listesinde üst sıralara koyduğumuz pek çok şey var. Ne başardığımızı ancak piste çıktığımızda anlayacağız."

Mercedes-AMG W15 E PERFORMANCE - Lewis Hamilton - Front Quarter

Spor tarihinin en baskın takımlarından birisine karşı verilen mücadeleyle ilgili de Wolff, "Bir yandan bu düzenlemeler altında oldukça önde olan ve son iki sezonda her şeyi doğru yapan bir takımı yenme ihtimaliniz konusunda gerçekçi olmanız gerekiyor."

"Bu sporda mucizeler yoktur. Öte yandan, hırsımız yüksek. Geçmeyi hedeflediğimiz taraf Red Bull ve çok başarılı bir araçları var. Onları geçmek istiyoruz fakat bunun ne zaman olacağını bilmiyorum çünkü geleceği görmem imkansız. Ne kadar ileride olduklarını ve önümüzdeki görevin ne olduğunu çok yakında öğreneceğiz."

"Fakat W15 ile bir sonraki adımı atmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Önümüzdeki yol basit değil ancak tökezlediğimizde tekrar ayağa kalkacak ve tırmanmaya devam edeceğiz."

"Son iki yılda bazı daha yanlış yollara girdik. Formula 1'de her şeyi bir anda değiştirmek imkansız, önemli olan tüm küçük şeyleri doğru yapmak."

"Kış boyunca W15'te yapmaya çalıştığımız şey de buydu."

Wolff, James Allison'a ve yapacağı çalışmalara da büyük güven duyuyor.

"James büyük bir lider. Geçmişte de öyleydi ve gelecekte de öyle olacak. Onunla çok uzun bir süre için yeniden anlaşarak, organizasyonun en tepesindeki tutarlılığı garantiledik."

"Ancak orta ve uzun vadede bizimle kalacağını doğrulayan çok değerli başka liderler de var ve yakında başkaları da eklenecek."

"Bence gelecekte nasıl bir organizasyona sahip olmak istediğimizi anlamaya çalıştık ve bunu ödün vermeden yapabildiğimiz için mutluyum."