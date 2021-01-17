Mercedes, bütçe sınırına rağmen hiçbir çalışanını Brackley'den uzaklaştırmayacak

2021 yılıyla beraber Formula 1 ekipleri, yıllık 145 milyon dolarlık bütçe sınırı dahilinde çalışmak zorundalar ve bu sınır, takımları organizasyonel anlamda sahip oldukları yapıyı gözden geçirmeye itmiş durumda.

Bu, özellikle son yıllarda oldukça büyük bütçelere sahip olan Mercedes, Ferrari ve Red Bull için çok büyük bir görev. Bu üç büyük ekibin tamamı, 400 milyon euro'dan fazla bütçeye sahipti ve personel sayısı oldukça fazlaydı. Ayrıca Renault ve McLaren da kısmen bu değişikliklerden etkilendi.

Ancak özellikle Mercedes ve Ferrari, Formula 1 projesi için yaklaşık 1000 kişi çalıştırıyor ve bu takımların sahip oldukları çalışanların belli bir kısmını projeden uzaklaştırması gerekiyor. Bununla beraber Hem Mercedes hem de Ferrari, sahip oldukları çalışanları mağdur etmemek adına işten çıkarmak yerine, alternatif planlar hazırlayarak bu projelere kaydırdılar.

Örneğin Ferrari, Simone Resta da dahil olmak üzere personelin bir kısmının Haas müşteri ekibine gitmesini tercih etti. Diğer kısım ise yol araçlarının üretimine ve Scuderia Ferrari'nin diğer spor faaliyetlerine aktarıldı.

Mercedes ise bu konuda farklı bir strateji seçti. Alman üretici, F1 ekibinden ayrılması gereken personeli bir kısmını ekibin yeni hissedarı INEOS'un America's Cup yelken projesine yönlendirirken, diğer kısmını da Aston Martin, Williams ve McLaren'a hizmet vermesi gereken tedarik departmanlarına bölüştürdü.

Örneğin çalışanlardan bazıları vites kutusundan sorumlu olan departmana yönlendirildi, ki 2022 yılında Aston Martin'e ek olarak Williams da Mercedes vites kutusu kullanacak. Bu da daha fazla iş yükü anlamına geliyor.

Mercedes, ek olarak dış şirketlerden gelen tekliflerle ilgilenmesi için belli bir personel ayırmış durumda.

Böylelikle Mercedes, personelin belli bir kısmını Aston Martin'e geçireceği yönündeki iddiaları sona erdirmiş oldu.