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Mercedes: "Bütçe sınırı, rüzgar tüneli tarafında da gecikmeye neden oluyor"

Mercedes F1 Teknik Patronu James Allison, bir Formula 1 takımının rüzgar tüneli testleri ile yeni bir parçanın nihai üretimi arasındaki ek gecikmelerin bütçe sınırının en büyük etkilerinden biri olduğunu söyledi.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matt Kew
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Bütçe sınırının 2021 sezonunda uygulamaya konulmasıyla birlikte, en iyi takımların finansal avantajının etkisini azaltarak F1 takımları arasındaki rekabetin artması hedeflendi.

Bu etki şimdiye kadar yakın bir orta grup yaratılmasına yardımcı olsa da, aynı zamanda mevcut nesil araçların geliştirme kapsamını sınırladı ve yavaş bir başlangıcın üstesinden gelmeyi daha zor hale getirdi.

Allison'a göre, uzun teslim sürelerine sahip bileşenler üzerindeki etki minimum düzeydeydi ancak sezon boyunca yapılan güncellemeler, test ve üretim arasında daha büyük bir gecikme ile karşı karşıya kaldı.

Sonuç olarak, takımlar güncellemeleri paketler halinde gruplandırmaya yöneldi, bu da ilk geliştirilen parçalar için daha fazla gecikmeye neden oldu.

Autosport'a verdiği özel röportajda Allison, "Performansın çoğunun rüzgar tünelinden geldiğini düşünürseniz, rüzgar tüneli her zaman otomobilin eninde sonunda takip edeceği yere öncülük ediyor."

"Otomobilin gördüğü ile rüzgar tünelinin yaptığı arasındaki gecikme, rüzgar tüneli geometrisini tasarım ofisine ne kadar hızlı bırakabildiğiniz ve onların da bunu üretime nasıl aktarabildiğidir."

"Eskiden, bütçe sınırı yokken, bu şeyleri rüzgar tünelinden hemen hemen gün aşırı çıkarabilirdiniz ve insanlar bunları öfkeyle tasarlar ve sonra öfkeyle üretirlerdi, bu da tünelin nerede olduğu ile pistin nerede olduğu arasındaki gecikmenin her zaman sadece birkaç hafta olduğu anlamına geliyordu."

James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG

James Allison, Teknik Direktör, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bugünlerde, bir sezonda iki ya da üç büyük ya da büyük sayılabilecek iyileştirmeyi karşılayabiliyorsunuz ve bu da aradaki boşlukları dolduruyor."

"Tünelde bir şey bulup fabrikaya bırakmak yerine, bir şey buluyorsunuz, bir şey buluyorsunuz, bir şey buluyorsunuz ve 'Tamam, bu artık karşılayabileceğimiz bir pakete girecek kadar büyük. Bunu yaparız, arabaya koyarız' diyorsunuz. Bu da aracın rüzgar tünelinden çok daha geride kaldığı anlamına geliyor."

"Tüneldeki kazanç oranlarını değiştirmiyor. Bu her zaman aynı. Ancak otomobil rüzgar tünelini daha az takip ediyor ve onunla daha fazla gecikme yaşıyor. Yani sizi bu şekilde etkiliyor." dedi.

Allison, mali kısıtlamaların Mercedes'in takımdaki süreçleri ve personeli iyileştirmek gibi uzun vadeli projelere kaynak ayırmasını zorlaştırdığını da sözlerine ekledi.

Bu, eski meslektaşı James Vowles'ın rehberliğindeki Williams ekibinin sermaye harcamalarındaki kısıtlamalar nedeniyle sesini yükselttiği bir konu.

Allison, "Bunun sizi etkilemesinin bir diğer yolu da, kabiliyetlerin geliştirilmesine yatırım yapmak için kaynak, insan ve donanım bulmanın daha zor olması."

"İşlerin aynı şekilde yapılmasına takılıp kalmak çok kolay çünkü işlerin yapılma şeklini geliştirmek para ve zamana mal oluyor."

"Tüm paranızı ve zamanınızı bu birkaç güncellemeye harcıyorsanız ve yeni yıl için bir araba yapıyorsanız, fare kapanını daha iyi hale getirmek zordur."

"Arabayı yapan makineler, arabayı çizen çizim ofisi ve fabrikadaki metodoloji - bunlara yatırım yapmak eskiden olduğundan çok daha zor." dedi.

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Allison, teknik direktörlük rolüne dönmekten ötürü çok mutlu

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