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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Mercedes: "Bütçe sınırı, 2024 F1 aracında köklü değişiklik yapılmasını engellemeyecek"

Mercedes, 2024 yılı için Formula 1 aracında planladığı "köklü" değişiklik planlarının bütçe sınırlamaları tarafından engellenmeyeceğini düşünüyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jake Boxall-Legge
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Alman üretici, W14'üne yakın zamanda yaptığı ve öndekilerle farkı kapatmasına yardımcı olmuş gibi görünen bir güncelleme paketi ile cesaretlendi.

Ancak takım, mevcut aracı hâlâ mükemmel olmaktan uzak olduğu için gelecek yıl için daha geniş değişikliklere ihtiyaç duyulduğunun farkında.

F1'in bütçe sınırı döneminde böylesine önemli bir adım atmak kolay değil; takımlar sürekli olarak geliştirme harcamalarını katı mali sınırlara karşı dengelemek zorunda kalıyor.

Ancak Mercedes patronu Toto Wolff, takımının nakit akışının kapsamlı bir analizini yaptığını açıkladı ve aşırı harcama konusunda endişelenmeye gerek kalmadan W15 için istediklerini yapma yolunda ilerlediğini söyledi.

Wolff, "Finans departmanımızda 46 kişilik dev bir organizasyon kurduk ve bu organizasyon bütçe sınırını son vidasına kadar izliyor."

"Tüm yıl boyunca harcama eğilimini takip ediyor ve yaptığımız şey temelde çeşitli projelere kaynak tahsis etmek oldu."

"Geçen yıl, tüm yıl boyunca bu çizginin altında kaldık ve bu yıl da bu çizginin altında kalıyoruz. Önümüzdeki yıl için normal bir gelişim anahtarı düşünüldüğünde, her şey hâlâ oldukça yolunda gidiyor."

"İyi olan şey, aracın ne yaptığı hakkında sürekli bir şeyler öğreniyor olmamız. Gelecek yıl için bazı temel tasarım değişiklikleri olacak ancak bu bir şeyler inşa ettiğimiz anlamına gelmiyor. Daha çok neyi simüle ettiğimizle ilgili - ve bu, parayla ölçülmüyor. Terafloplar (bilgisayarın hızını ölçen bir birim) ya da rüzgar tüneli saatleri ile alakalı." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

George Russell, Mercedes-AMG Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton karakteristik değişikliklerin yapılmasını istiyor

Mercedes, W14'ten bazı iyi performans kazanımları elde etmiş olsa da, takım eksik olan bazı önemli alanlar olduğunun farkında.

Lewis Hamilton, Kanada Grand Prix'sinden sonra, özellikle 2023'te aracın arka tarafında çözmeleri gereken şeyler olduğunu ancak onları bu sene çözmenin zor olacağını söylemişti.

Montreal'de yaptığı açıklamada Hamilton, "Özellikle düşük hızlı virajlarda zorlanıyoruz ve Fernando [Alonso] ve Max [Verstappen]'e kaybettiğim yer de burası - sadece 2. virajdan çıkışta değil, hemen hemen her virajdan çıkışta çekişte zayıftık."

"Aracın arkasına yere basma kuvveti ve biraz daha fazla verimlilik eklemek için yapmamız gereken çok iş var. Ama adım adım ilerliyoruz." demişti.

W14'ün yapılan güncellemelerle ne kadar farklı hissettirdiği sorulduğunda ise Hamilton şunları söyledi: "Gerçekte, yılın başına göre çok büyük bir fark hissetmiyorum. Aracın farklı hissettiren bazı unsurları var ancak bu sadece araçta biraz daha fazla yere basma kuvveti olmasıyla alakalı."

"Ancak aracın özellikleri yılın başındakine çok ama çok benziyor."

"Gelecek yılın otomobili için, bu farklı şeylerin çoğunu çıkarmanız ve değiştirmeniz gerekiyor. Kesinlikle karakteristik açıdan henüz Red Bull'u yenebilecek bir araç değil. Bu yüzden bunun üzerinde çalışmalıyız."

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