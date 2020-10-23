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Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Mercedes, bu hafta sonu art arda 7. takımlar şampiyonluğunu kazanabilir

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Mercedes, bu hafta sonu art arda 7. takımlar şampiyonluğunu kazanabilir
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Alex Kalinauckas

Mercedes, bu hafta sonu Portekiz'de art arda 7. takımlar şampiyonluğunu kazanabilir. Bu ihtimal sorulduğunda Lewis Hamilton, Mercedes'in elde ettiği başarıların inanılmaz olduğunu söyledi.

2009'da Brawn GP'yi satın alarak Formula 1'de kendi fabrika takımını kuran Mercedes, 2014'te turbo V6 motorlara geçilmesinden bu yana yenilmez bir takıma haline geldi.

2014'te ilk şampiyonluğunu kazanan takım, bu sene bir kez daha takımlar ve pilotlar şampiyonluğunu kazanma yolunda ilerliyor. 

Portekiz GP öncesinde Mercedes ile en yakın rakibi Red Bull arasında 180 puan fark bulunuyor. Mercedes pilotları Portekiz'de 1-2 ya da 1-3 yapıp Red Bull puan kazanamazsa, takım 7. dünya şampiyonluğunu kazanacak.

Mercedes bunu başardığında, tarihte art arda 7. takımlar şampiyonluğunu kazanan ilk takım olacak. Daha önce Ferrari, 1999 ve 2004 yılları arasında art arda 6 takımlar şampiyonluğu kazanmıştı. Mercedes, bu rekoru daha yukarıya taşımış olacak.

 

Hamilton, "Bu, takımda yer alan insanlar için inanılmaz bir başarı. Diyebileceğim tek şey herkes adına çok gururluyum ve tüm bu seneler boyunca onların göstermiş olduğu inanılmaz sıkı çalışmaya minnettarım."

"Bu sporda daha önce başarılamayan bir şey yaptılar. Bu dönemde farklı kurallar gelse de domine ettiler. Bu süreçte en azından iki farklı kural dönemi oldu. Her sene, çıtayı daha yukarıya taşıdılar. Bu yüzden bunun bir parçası olduğum ve bu başarıya onlarla birlikte katkıda bulunduğum için gururluyum."

"Onların bunu pek fazla düşünmediğini biliyorum. Onlar sadece gelecek sene nasıl daha iyi olabileceklerine bakıyorlar. Bu, takımın gücünü gösteriyor." 

"2020 tüm dünya için pek iyi bir sene olmadı. Bu sene mücadele biraz daha farklı. Bu sezon öncesinde kış döneminde ileri yönde büyük adım attık. Valtteri ile son senelerde araçta zorladığımız şeylerin meyvesini sonunda alıyoruz. Sonunda, DAS gibi takımın hayalini kurduğu bazı inanılmaz tasarımlar hayata geçti."

"Evet, bu sistem gelecek sene araçta olmayacak. Ancak sıkıntı yok, bir başka sistem buluruz. Takım için daha fazla dahice şeyler, ilerlememiz için başka harika yollar bulabilirler. Ancak hepimiz için mega bir mücadele oldu. Herkes geriye dönüp bundan gurur duyabilir." dedi.

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Valtteri Bottas, "Tabii ki bir kez daha güçlü bir yıl geçirdik. Lewis'in dediği gibi pilot olarak her zaman gurur duyan bir takım çalışanı olursunuz. Takımın yaptıkları inanılmaz. Herkes çok zorluyor ve takım sürekli olarak çıtayı yükseltiyor."

"Oldukça başarılı bir dönem oldu ancak bu sene henüz bir şeyi kazanmadık. Bu hafta sonu bunu başarmak için küçük bir şansımız olsa da, henüz bir şey kazanmadığımız için bunu düşünmenin bir manası yok."

"Ancak zaten bizim zihnimizdeki asıl düşünce bu değil. Buraya kazanmak için, elimizden gelenin en iyisini yapmak için geldik. Ancak nihai olarak, sonunda şampiyonluğu alacağımızı umuyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Abdullah Çelik

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