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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Mercedes, Britanya güncellemeleri sayesinde artık W13'le boğuşmuyor

Mercedes, Britanya GP güncellemeleri sayesinde W13'ün gerçek performansının açığa çıktığını ve artık 2022 aracıyla hayatta kalmaya çalışmadığını söyledi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Mercedes, Britanya güncellemeleri sayesinde artık W13'le boğuşmuyor
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Mercedes, İspanya'daki güncellemesinin ardından W13'teki ikinci büyük güncellemesini İngiltere'de yaptı.

Takım henüz Red Bull ve Ferrari ile aynı performansta olmasa da ve tümsekli pistlerde zıplama eğilimi devam ediyor olsa da, W13'teki büyük sorunları aştığı konusunda iyimser.

Mercedes'in sezonun başında performanstan ziyade dalgalanmayı anlamaya ve çözmeye odaklanması pilotlar için acı verici olsa da, takım artık saf performansa yönelmiş durumda.

Andrev Shovlin, "İlk yarışlarda tam olarak hayatta kalma mücadelesi veriyorduk. Pilotlarımız  çalışması inanılmaz seviyede zor olan araç içerisinde hayatta kalmak için savaşıyordu."

"Ancak puan kazanma konusunda oldukça iyi iş çıkardık ve diğerlerinin dayanıklılık sorunları yaşadığı durumlarda fırsatları değerlendirdik."

"Barselona bizim için faydalıydı çünkü gittiğimiz diğer pistlerde zıplayan araç orada zıplamıyordu. Ancak ondan sonraki 3 cadde pisti bize başka zayıf yönümüzü gösterdi ve dürüst olmak gerekirse şu anda buna bakıyoruz. Sorunlara bakıyoruz ve ardından onları çözmek için mühendislik yeteneklerimizi kullanıyoruz."

"Ancak şu an için takip etmek istediğimiz rota gittikçe daha belirgin hale geliyor. Gelişim açısından bu cesaret verici."

"Silverstone güncellemesi, Barselona'da oluşturmaya başladığımız çizgideki ilk güncellemeydi." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

Mercedes'in gelişim mücadelesi büyük ölçüde sıfır sidepod konsepti üzerindeydi. Mercedes, sezon başında yaşadığı sorunlarda karoserin etkisinin olmadığı konusunda ısrarcı.

Takım, karoserden ziyade taban  altındaki ve etrafındaki hava akışını yönetmenin dalgalanmada kritik olduğunu düşünüyor. Bu açıdan dışarıdan pek belirgin olmasa da İspanya GP'de taban altında yapılan güncellemeler yardımcı oldu.

Shovlin, "Aracın konsepti açısından, ilk sürüşten bu yana çok fazla değişiklik yaptık. İlk sürüşteki davranışı çok, çok farklıydı. Uzaktan baktığınızda araç aerodinamik açıdan çok benzer görünse de, aslında şu anda oldukça farklı bir canavar." dedi.

Motorsport.com'un artık daha farklı bir konsepte mi sahip olduğunu sorması üzerine Shovlin, "Evet, öyle olduğunu düşünüyorum. Aracın konseptini çalışma şekli açısından Barselona'da değiştirdik. Bu sayede aracın zıplama sorununu çözmeye çalıştık."

"Sezon başında takımlar arasında en kötü tarafta olduğumuz için zıplama sorunu çok fazla dikkat çekerken, Silverstone'a bakarsanız aslında daha iyi olan taraftaydık."

"Kesinlikle en iyisi değiliz ancak en kötüden oldukça uzaktayız. Bu açıdan gelişme kaydettiğimizi düşünüyorum.  Şu anda araçta olan şey, aracın istediğimizden biraz daha sert olması. Ancak bu kesinlikle üzerinde çalışmaya başlayabileceğimiz bir araç." dedi.

Mercedes ve tüm takımların şu anda yapmaya çalıştığı şey, aracın sürüş yüksekliğini yukarıda ayarlayıp maksimum yere basma gücüne ulaşmak. Mercedes W13 şu anda yere oldukça yakın ve aynı zamanda sert süspansiyon ayarlarına sahip.

Shovlin, "Bu kuralların ilk gününden bu yana esas mücadele, yere basma gücünü araç yüksekteyken üretebilmekte oldu."

"Şu anda yere yakın sürüşe sahip gibiyiz ve bu, geliştirmek istediğimiz şeylerden birisi. Ancak bu yönde gelişme kaydediyoruz." dedi.

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