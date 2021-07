Mercedes, Britanya GP kutlamaları öncesinde Verstappen’in sağlık durumunu kontrol etmiş

Lewis Hamilton ve Mercedes, geçtiğimiz Britanya Grand Prix’sinde kazandıkları zaferi uzun süre boyunca coşkuyla kutlamıştı ve Alman takımın bu tutumu, rakipleri Red Bull tarafından oldukça eleştirilmişti.

Verstappen’in, ilk turdaki temas ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış olmasına rağmen Mercedes’in bu kadar mutlu bir atmosfer yaratması, Milton Keynes merkezli takımı oldukça öfkelendirmişti.

Red Bull Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, bu kutlamaların Mercedes’in “stilini” yansıttığını söylerken Verstappen attığı tweet’te, Hamilton’ın “saygısız ve sportmenlik dışı” davrandığını belirtti.

Fakat Mercedes, Red Bull ve FIA’nın üst düzey isimlerinden Verstappen’in durumunun iyi olduğunu öğrendikleri için kutlama yapmaktan vazgeçmelerine gerek olmadığına karar verdiklerini açıkladı.

Motorsport.com’a verdiği demeçte Mercedes takım patronu Toto Wolff, “Aldığımız geri bildirimleri anlamak önemli bir nokta.”

“Red Bull’un yönetici ekibinden Max’in iyi olduğunu öğrendik. Christian [Horner], Michael Masi ile radyo üzerinden konuşurken [Max’in] zarar görmediğini ve iyi olduğunu duyduk. FIA da bize, benzer bir geri bildirim verdi.”

“Bu nedenle, Max herhangi bir sakatlık geçirseydi hiçbir noktada kutlama yapmazdık ve herkesin bunu anlaması çok önemli.” dedi.

Ayrıca Wolff, Hamilton’ın Verstappen’in hastaneye kaldırıldığından yarış sonrası röportajlarına kadar haberdar olmadığına da değindi. Fakat 7 kez dünya şampiyonu, bunu öğrendikten sonra rakibinin ciddi bir durumunun olmadığından emin oldu.

Ayrıca, Red Bull personelinin ve FIA’nın Verstappen’in durumu hakkında verdiği güncellemeler, Mercedes’in Hamilton’a durum hakkında bilgi vermeye gerek duymamasına yol açtı.

Wolff, “Lewis, kazadan sonra Verstappen’in araçtan çıkıp çıkmadığını sordu ve [Verstappen’in] araçtan kendi başına çıktığı cevabını aldı.” diye ekledi.

Hamilton’a podyum kutlaması öncesinde rakibinin hastaneye kaldırıldığını söylenip söylenmediği sorulduğunda Wolff, “Aldığımız tek bilgi Max’in iyi olduğuydu ve bu yüzden, durumu Lewis’e ayrıntılı bir şekilde açıklama ihtiyacı duymadık.” dedi.

Hamilton’ın kendi ülkesindeki kutlamaları oldukça coşkulu geçti ve Wolff, bu zaferin son zamanlarda Red Bull’un arka arkaya galibiyetleri sonrasında gelmesinin getirdiği neşenin önemini vurguladı.

Wolff, “5 olumsuz Grand Prix hafta sonunun ardından bu zaferi kazandığımızı unutmamalıyız. Ayrıca Britanya Grand Prix’sini kazanan kişi Lewis’ti ve bu da oldukça yüksek seviyede duygular hissetmemizi sağladı.” yorumunu yaptı.

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes, celebrates after the race with his trophy

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images