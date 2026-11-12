Formula 1 Sao Paulo GP
Mercedes: "Brezilya'daki sorunlara lastik sıcaklıkları sebep oldu"
Mercedes yardımcı takım patronu Bradley Lord, Mercedes’in Brezilya'da attığı spinlerin arkasındaki nedenlere açıklık getirdi.
Filip Cleeren Zeynep Taş
Yayın tarihi: 12 Kas 2026 17:10
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Meksika'da ilk şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kimi Antonelli, Sao Paulo Grand Prix’sine Lando Norris’in ardında ikinci sıradan başladı.
Yarışın 18. turunda geçiş lastiklerinden kuru zemin lastiklerine geçen Antonelli, kısa süre sonra süspansiyonla sorun yaşadığını bildirdi. İki tur sonra 1. virajda pist dışına çıkan Antonelli'nin aracının arka tarafı frenleme sırasında aniden koptu ve Mercedes pilotu kaçış alanına savruldu.
İtalyan pilot piste dönmeyi başarsa da sonrasında daha da gerileyerek yarışı beşinci sırada, Norris'in 41 saniye gerisinde tamamladı. Antonelli'nin spini yaşanan tek olay değildi; genç pilot daha önce 12. virajda da pist dışına çıkmıştı. Takım arkadaşı George Russell ise pit çıkışında yaşadığı spin atmış ve yarışı Antonelli'nin önünde, dördüncü sırada bitirmişti.
Her iki pilotunun yaşadığı yol tutuş sorunlarını inceleyen Mercedes, bunun sebebinin soğuk koşullarda lastikleri doğru çalışma aralığına getirememekten kaynaklandığına inanıyor.
Lord, takımın sosyal medya hesaplarında yayımlanan yarış değerlendirmesinde şöyle konuştu: "Kimi spin attığında tüm lastiklerinde düzleşme oluştu. Bu nedenle temposu bir ölçüde sınırlandı."
"Kuru zemin için yumuşak lastiklere geçtiğimizde ve ardından son geçiş lastiği bölümünde gerçekten çok zorlandık. Araç sürüş açısından son derece zordu, çok fazla arkadan kayma eğilimi gösteriyordu. Özellikle yumuşak lastiklerle geçirdiğimiz bölümde lastik sıcaklıkları çok düşüktü."
"Bu durum hem iki sürücümüzün hem de gruptaki diğer bazı sürücülerin araçta bir şeylerin kırıldığını düşünmesine neden oldu. Ancak incelediğimizde lastik sıcaklıklarının çalışma aralığının hemen altında kaldığını, zaman zaman bu aralığa girip ardından nemli koşullarda tekrar dışına çıktığını gördük. Çok tuhaf ve alışılmadık araç davranışına neden olan şey buydu."
"Gerçekten inişli çıkışlı bir yarıştı. Formasyon turunda pist dışına çıkıp neredeyse bariyere çarpmanız, diğer araçla pit yolunda spin atmanız, pist üzerinde de birkaç olay yaşamanız ve buna rağmen yarışı dördüncü ve beşinci sırada tamamlamanız pek sık karşılaşılan bir durum değil."
"Brezilya'daki yarışın bazı bölümlerinde, başlangıçtaki ilk geçiş lastiği bölümünde ve ardından kuru zemin için kullanılan yumuşak lastiklerle geçirdiğimiz sürenin büyük kısmında aslında pistteki en hızlı araç bizdik."
Mercedes clinched its first constructors' title since 2021
Photo by: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images
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