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Mercedes: “Brezilya’daki sıcak koşullardaki performans, şampiyonluğa olan inancımızı arttırdı”

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Mercedes’ten Andrew Shovlin, Brezilya GP hafta sonundaki sıcak koşullarda aldıkları zaferin 2021’de hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğunu alma konusunda inançlarını arttırdığını söyledi.

Mercedes: “Brezilya’daki sıcak koşullardaki performans, şampiyonluğa olan inancımızı arttırdı”

Red Bull pilotu Max Verstappen, Amerika ve Meksika yarışlarında aldığı zaferlerle Mercedes’teki rakibi Lewis Hamilton karşısında 19 puan fark açmıştı. 

Hamilton, sıralamalardan diskalifiye edilmesiyle Sprint yarışına son sıradan başlayacak olmasının ardından Verstappen karşısında daha fazla puan kaybetme endişesi taşıyordu. Mercedes normalde sıcak koşullarda nispeten zorlanır ancak Hamilton, Brezilya’da dominant bir zafer aldı. O yarışta alınan sonuç ve gösterilen performans, Mercedes’i şampiyonluk konusunda umutlandırdı. 

Shovlin, “Araç tek turda iyi çalışıyordu ve Sprint yarışında daha serin koşullarda iyi performansa sahiptik.” 

“Lastikleri gerçekten iyi bir şekilde tutabildik ve yarıştaki yükselişimizde, lastiklerin aşırı ısınmasını engelleyebilmemiz yardımcı oldu. Lastikleri aşırı ısıtırsanız, avantajınız kaybolur ve herkes aynı performansa sahip olur.” 

“Yarışta gerçekten güçlü performans gösterdik ancak pist gerçekten çok sıcaktı. Pist sıcaklığı 50 dereceye kadar çıkmıştı. Burası agresif ir pist ve o sıcaklığa rağmen araç hâlâ gerçekten iyi çalışıyordu.” 

“Bu açıdan, farklı koşullarda, farklı seanslarda o şekilde performans göstermek, gelecek 3 pistte karşılaşacağımız mücadeleleri düşündüğümüzde gerçekten cesaret vericiydi.” dedi.  

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, celebrate on the podium with their team mate

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, celebrate on the podium with their team mate

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sezonun son 3 yarışı Orta Doğu’da yapılacak ve bu maraton, bu hafta sonu Losail pistinde gerçekleştirilecek Katar GP ile başlayacak. 

Katar, Suudi Arabistan ve Abu Dhabi yarışlarının hepsi sıcak koşullarda gerçekleştirilecek. Sıcak şartlar, şampiyonluk mücadelesinde kritik rol oynayabilir. 

Brezilya GP’nin ardından Verstappen, Hamilton’un 14 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Diğer taraftan takımlar şampiyonasında ise Mercedes, Red Bull’un 11 puan önünde lider durumda. 

Shovlin, “Brezilya’nın şampiyonadaki etkisine bakarsak, aldığımız cezanın ardından Max’den ve Red Bull’dan daha fazla puan almamız bize çok fazla güven verdi.” 

“Aracı sıcak koşullarda arka lastikler üzerinde agresif olan bir pistte çalıştırabilmeyi başarmış olmamız gerçeği, bize çok fazla güven veriyor.” 

“Meksika’dan ayrıldığımızda şampiyonluk mücadelesi açısından her iki şampiyonluğu kazanabileceğimiz yönünde bir umudumuz vardı.” 

“Şimdi ise her iki şampiyonluğu kazanabileceğimiz yönünde bir inanca sahip olmaya başladık. Her ikisini başarabilmek için gerçekten sıkı çalışacağız.” dedi.

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