Formula 1 Sao Paulo GP

Mercedes, Brezilya'da hangi koşullarda 2026 Takımlar Şampiyonluğu'nu kazanabilir?

Mercedes, Kimi Antonelli'nin Meksika Grand Prix'sinde pilotlar şampiyonluğunu ilan etmesinden bir hafta sonra, bu hafta sonu Brezilya Grand Prix'sinde takımlar şampiyonluğunu da kazanabilir.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 3 Kas 2026 10:00

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Motorsport Silver Streak



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São Paulo'daki yarış hafta sonuna girilirken Mercedes, takımlar şampiyonasında ikinci sıradaki Ferrari'nin 126 puan önünde bulunuyor.

Mercedes, Brezilya GP'de takımlar şampiyonluğunu nasıl kazanabilir?

Mercedes'in şampiyonluğu Brezilya'da garantilemesi için Interlagos'ta Ferrari'den en az 3 puan fazla toplaması gerekiyor. Çünkü Brezilya Grand Prix'sinin ardından sezonun kalan bölümünde kazanılabilecek toplam puan sayısı 129 olacak.

Mercedes'in Brezilya'da şampiyonluğu kesin olarak ilan edebileceği senaryolar:

Mercedes pilotlarının yarışı ilk iki sırada tamamlaması.

Mercedes'in yarışı birinci ve üçüncü sıralarda bitirmesi.

Mercedes'in yarışı birinci ve dördüncü sıralarda tamamlaması.

Mercedes'in iki aracı da puan alamazsa takımlar şampiyonluğu mücadelesi Las Vegas Grand Prix'sine taşınacak.

2026 F1 Takımlar Şampiyonası

Sıra Takım Puan 1 Mercedes 630 2 Ferrari 504 3 Red Bull 382 4 McLaren 365 5 Racing Bulls 108 6 Alpine 69 7 Haas 31 8 Audi 27 9 Williams 12 10 Aston Martin 7 11 Cadillac 0

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- Motorsport.com Ekibi

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