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Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Mercedes, Brezilya GP'de zafer için çekişmeyi beklemiyor

Mercedes'ten James Vowles, yaptıkları analizler doğrultusunda Brezilya GP'de galibiyet savaşı vermeyi beklemediklerini söylüyor

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Mercedes, Brezilya GP'de zafer için çekişmeyi beklemiyor
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Mercedes, istikrarsız W13 ile henüz büyük bir başarı elde edemedi. Dalgalanma ve zıplama ile ilgili sorunlar son dönemde çözüldü ancak yine de araç her zaman galibiyet için yarışabilecek hıza sahip değil.

Geçtiğimiz hafta sonu Meksika Grand Prix'sinde galibiyet alabilecek kadar hızlılardı ve baş stratejist James Vowles bunun birçok faktörün bir araya gelmesiyle açıklanabileceğini söylüyor.

Vowles, "Her şeyden önce Austin'de büyük bir güncelleme yaptık ve Meksika'da bu açıdan daha da belirgin bir ilerleme kaydettik."

"Ayrıca maksimum yere basma gücüyle sürdüğümüzde çok iyiyiz ve rakiplerimiz de aynısını yapıyor. Bu Zandvoort ve Budapeşte'de zaten görüldü. Meksika'da da durum farklı değildi."

"Meksika'da herkes büyük arka kanatlarla, mümkün olan en yüksek yere basma gücünü elde etmeye çalışıyordu." dedi.

Asıl soru, Mercedes'in Brezilya'da aynı performansı tekrarlayıp tekrarlamayacağı.

Interlagos da nispeten yüksek rakımda yer alıyor ancak Vowles'a göre Sao Pulo'da yeterince iyi olmayabilirler.

"Bir yarışa gitmeden önce bir şey söylemek çok zor ama o kadar rekabetçi olacağımızı sanmıyorum. Farkın çok büyük olması gerekmiyor ama nispeten biraz daha yavaş olabiliriz."

"Ayrıca Ferrari'nin Meksika'dakinden daha yakın olmasını bekliyorum."

"Interlagos'un deniz seviyesinin yaklaşık 700 metre yukarısında yer almasından ötürü diğer pistlerin çoğundan daha yüksek rakımda fakat daha önce de söylediğimiz gibi, aracımız yere basma gücü isteyen  pistlerde çok iyi çalışıyor ve Brezilya'da bunu bekleyemeyiz."

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