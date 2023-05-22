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Formula 1 Haberler

Mercedes, Brackley'deki tesislerini genişletiyor

Mercedes, Brackley'deki tesislerini geliştirmeyi ve günün sonunda kendi Silikon Vadisi'ne sahip olabilmeyi hedefliyor.

Jonathan Noble
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Mercedes factory aerial view

Mercedes'in altyapısına ve personeline yaptığı 70 milyon Sterlinlik yatırımın bir parçasını oluşturan planlar, yayalaştırılmış bir ortam yaratmanın yanı sıra ekibin çalışma ortamını iyileştirmeye yardımcı olacak yeni pazarlama binaları, eğlence tesisleri ve restoranların inşasını da içeriyor.

Brackley'deki ana fabrikada operasyonel kabiliyetleri artırmak için yapılan geliştirme çalışmalarının yanı sıra takım, 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenen yeni tesisin F1'de rakipsiz bir ortam yaratmaya yardımcı olacağına inanıyor.

Motorsport.com'a konuşan takım patronu Toto Wolff, "Brackley tesisleri 350 çalışanı barındıracak şekilde inşa edildi ve bugün 1250 çalışana ulaştık."

"Tesisin son beş yıldaki gelişimi şaşırtıcı derecede hızlıydı, burası artık modern son teknoloji tesislere sahip bir F1 takımı gibi görünüyor."

"Ancak yapmayı planladığımız şey, tesisi çok sayıda yeni bina ile genişletmek ve çok sayıda dinlenme alanı, restoran, son teknoloji spor salonları, yeni pazarlama binaları ve tüm araçların dışarı çıkarıldığı modern tarzda bir kampüs yaratmak."

"Brackley'deki tesisin Silikon Vadisi tarzı bir ortamdan bekleyeceğiniz tüm olanaklara ve avantajlara sahip kendi küçük bir köy haline gelmesini istiyoruz." dedi.

Mercedes factory aerial view

Mercedes factory aerial view

Photo by: Mercedes AMG

İnsan faktörüne uzun vadede oldukça önem veren Mercedes, bu nedenle nadiren kilit çalışanlarını kaybeden bir takım konumunda.

Sözlerine devam eden Wolff, "Tüm bunlar açıkçası çalışanlarımız için yapılıyor. Bir tür mimari ödül kazanmaya çalışmıyoruz."

"Bu, 20 yıl önce bazı rakiplerimizin sadece mimari açıdan göz alıcılık için yapılan bir çalışma değil. Biçim işlevi takip edecek, tam tersi değil. Amaç, çalışmak ve vakit geçirmek için harika bir ortama sahip olabilmek."

Tesislerini iyileştirmek için 30 farklı proje üzerinde çalışan Mercedes, bugüne kadar 40 milyon Sterlin harcadı ve sonraki aşamalarda 30 milyon sterlin daha harcayacağını düşünmekte.

Mercedes factory aerial view

Mercedes factory aerial view

Photo by: Mercedes AMG

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