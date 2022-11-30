Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Krack, Aston Martin'in kaydettiği gelişimi etkileyici buluyor Sonraki / Marko: "Mercedes gelecek yıl Ferrari'ye kıyasla daha büyük bir tehdit olacak"
Formula 1 Haberler

Mercedes, Brackley'deki fabrikaya giden yola "Lauda Drive" ismini verdi

Mercedes, gerekli tüm işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Brackley'deki fabrikaya giden yolun ismini resmi olarak "Lauda Drive" şeklinde değiştirdi.

Altay Gök
Ekleyen:
Mercedes, Brackley'deki fabrikaya giden yola "Lauda Drive" ismini verdi
Haberi dinle

2019 Mayıs ayında vefat eden Lauda, gerek kişiliği, gerek pilotajı, gerek de emekliliği sonrası yaptıklarıyla F1 dünyasında doldurulması imkansız bir yere sahipti.

Lauda'nın vefatının etkisi en çok danışmanlık yaptığı yıllarda takımın gelişiminde büyük bir rol oynadığı Mercedes'te hissedildi. Lauda, özellikle Lewis Hamilton'ın McLaren'ı bırakıp Mercedes ile anlaşmasında büyük pay sahibiydi.

Eski danışmanlarının anısını yaşatmak isteyen Mercedes, Brackley'deki fabrikalarına giden yolun adını Lauda Drive olarak değiştirerek efsaneye saygı durumunda bulundu.

Aslında bu işlem arazinin satın alındığı 2021 sezonu esnasında yapılmıştı, ancak ilk olarak yerel yetkililerin ve Niki'nin ailesinin onayı alınmalıydı.

Lauda'ya yakınlığıyla bilinen Mercedes takım patronu Toto Wolff, Niki'nin imzası niteliğindeki kırmızı şapkasıyla birlikte yeni yol tabelasını Mercedes ekibinin bir kısmının önünde küçük bir törenle açtı.

Wolff, "Lauda Drive'ın açılışını yapmak gerçek bir onur, bu kadar çok kişinin açılışı izlemek için bir araya geldiğini görmek harikaydı," dedi.

"Sevgili dostumuz ve meslektaşımız Niki yaygara yapmamızı istemezdi ama bu yola kendi adının verilmesinden de gurur duyardı."

"Onunla birlikte çalışmak hepimiz için bir ayrıcalıktı ve ona en iyi arkadaşlarımdan biri diyecek kadar şanslıydım."

"Başarımıza büyük katkıda bulundu, benim için harika bir tartışma ortağıydı ve çok özlediğimiz güçlü bir kişiliğe sahipti."

"Keşke arkadaşım ve başkan olarak hala burada olsaydı, çünkü bu yıl ona sormak istediğim pek çok soru olurdu."

"Onun mirası pek çok şekil ve biçimde yaşamaya devam ediyor, ancak önümüzdeki yıllarda pek çok insanın Lauda Drive'dan geçeceğini bilmek çok özel." dedi.

paylaşım
yorumlar
Krack, Aston Martin'in kaydettiği gelişimi etkileyici buluyor
Önceki haber

Krack, Aston Martin'in kaydettiği gelişimi etkileyici buluyor
Sonraki haber

Marko: "Mercedes gelecek yıl Ferrari'ye kıyasla daha büyük bir tehdit olacak"

Marko: "Mercedes gelecek yıl Ferrari'ye kıyasla daha büyük bir tehdit olacak"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Krack, Aston Martin'in kaydettiği gelişimi etkileyici buluyor Abu Dhabi Kasım testi
Formula 1

Krack, Aston Martin'in kaydettiği gelişimi etkileyici buluyor

Turrini: "Ferrari, Belçika'daki motor güncellemesinde 30 beygir kaybetti" Abu Dhabi GP
Formula 1

Turrini: "Ferrari, Belçika'daki motor güncellemesinde 30 beygir kaybetti"

Magnussen: "Sprint yarışları grid dizilimini belirlemezse formatın geleceği var"
Formula 1

Magnussen: "Sprint yarışları grid dizilimini belirlemezse formatın geleceği var"

Son Haberler

Jaguar, yeni Formula E aracı TCS Racing I-TYPE6 Gen3'ü tanıttı
Formula E Formula E

Jaguar, yeni Formula E aracı TCS Racing I-TYPE6 Gen3'ü tanıttı

Jaguar TCS Racing bugün, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın yeni sezonu için üretilen Jaguar I-TYPE 6'yı tanıttı.

Nissan, e.dams ismini takım adından çıkardı, renk düzenini güncelledi
Formula E Formula E

Nissan, e.dams ismini takım adından çıkardı, renk düzenini güncelledi

Senenin daha önceki dönemlerinde takımın hisselerini satın alan Nissan, e.dams ismini Formula E takımından çıkardı ve yeni, kiraz çiçeği renk düzenini tanıttı.

Marko: "Mercedes gelecek yıl Ferrari'ye kıyasla daha büyük bir tehdit olacak"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Mercedes gelecek yıl Ferrari'ye kıyasla daha büyük bir tehdit olacak"

Helmut Marko 2023'te Mercedes'in Ferrari'ye kıyasla kendileri için "daha büyük bir tehdit" olacağı görüşünde.

Mercedes, Brackley'deki fabrikaya giden yola "Lauda Drive" ismini verdi
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Brackley'deki fabrikaya giden yola "Lauda Drive" ismini verdi

Mercedes, gerekli tüm işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Brackley'deki fabrikaya giden yolun ismini resmi olarak "Lauda Drive" şeklinde değiştirdi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.