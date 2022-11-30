Mercedes, Brackley'deki fabrikaya giden yola "Lauda Drive" ismini verdi

Haberi dinle

2019 Mayıs ayında vefat eden Lauda, gerek kişiliği, gerek pilotajı, gerek de emekliliği sonrası yaptıklarıyla F1 dünyasında doldurulması imkansız bir yere sahipti.

Lauda'nın vefatının etkisi en çok danışmanlık yaptığı yıllarda takımın gelişiminde büyük bir rol oynadığı Mercedes'te hissedildi. Lauda, özellikle Lewis Hamilton'ın McLaren'ı bırakıp Mercedes ile anlaşmasında büyük pay sahibiydi.

Eski danışmanlarının anısını yaşatmak isteyen Mercedes, Brackley'deki fabrikalarına giden yolun adını Lauda Drive olarak değiştirerek efsaneye saygı durumunda bulundu.

Aslında bu işlem arazinin satın alındığı 2021 sezonu esnasında yapılmıştı, ancak ilk olarak yerel yetkililerin ve Niki'nin ailesinin onayı alınmalıydı.

Lauda'ya yakınlığıyla bilinen Mercedes takım patronu Toto Wolff, Niki'nin imzası niteliğindeki kırmızı şapkasıyla birlikte yeni yol tabelasını Mercedes ekibinin bir kısmının önünde küçük bir törenle açtı.

Wolff, "Lauda Drive'ın açılışını yapmak gerçek bir onur, bu kadar çok kişinin açılışı izlemek için bir araya geldiğini görmek harikaydı," dedi.

"Sevgili dostumuz ve meslektaşımız Niki yaygara yapmamızı istemezdi ama bu yola kendi adının verilmesinden de gurur duyardı."

"Onunla birlikte çalışmak hepimiz için bir ayrıcalıktı ve ona en iyi arkadaşlarımdan biri diyecek kadar şanslıydım."

"Başarımıza büyük katkıda bulundu, benim için harika bir tartışma ortağıydı ve çok özlediğimiz güçlü bir kişiliğe sahipti."

"Keşke arkadaşım ve başkan olarak hala burada olsaydı, çünkü bu yıl ona sormak istediğim pek çok soru olurdu."

"Onun mirası pek çok şekil ve biçimde yaşamaya devam ediyor, ancak önümüzdeki yıllarda pek çok insanın Lauda Drive'dan geçeceğini bilmek çok özel." dedi.