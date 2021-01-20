Mercedes, Brackley'deki fabrikasında "uzay çağı" güncellemeleri yaptı

1999'da, takım British American Racing olarak bilindiği sırada inşa edilen bu ana merkez binası, takımın Honda tarafından satın alınmasının ardından Japon üreticiye geçmişti ve 2008'e kadar da Honda'nın yönetiminde kaldı.

2009'da Brawn GP'nin yönetim merkezi olan bu bina, 2010'da takımın Mercedes'e satılmasının ardından şu anki sahibinin yönetimine geçti.

Binada üretilen araçların tamamı toplam 115 galibiyet, 57 1-2 sonucu aldılar. Buna ek olarak 253 podyum, 126 pole pozisyonu ve 79 en hızlı tur zamanı elde edildi.

Buna rağmen binanın eskimesi nedeniyle Mercedes takımı, önümüzdeki birkaç hafta boyunca bu merkezi tadilata alacak ve çağının da ötesinde tesislere sahip olan yepyeni bir bina halini alacak.

Takım bu haberi Twitter'da alkış emojisinin yanında paylaştığı şu mesajla açıkladı: "Bu bina seneler boyunca neler neler gördü. Sevinçten havalara uçulan anlardan, en derin düşüşlere, umut dolu anlardan kafa karıştırıcı anlara ve 'Peki ya şimdi?' denen anları yaşadı."

"Ancak bilgili bir insan daha öncesinde 'Eğer ileri gitmiyorsan geriye gidersin!' demişti. Takımın tarihindeki bir sayfa kapanıyor olsa da, yeni ve heyecanlı olan bir sayfa açılıyor."

Mercedes factory Fotoğraf: Mercedes AMG Mercedes factory Fotoğraf: Mercedes AMG

Takım aynı zamanda yeni tesislerin, işlem tamamlandığında nasıl olacağını gösteren dijital çizimler de yayınladı.

Bu güncelleme, yeni araç üzerinde yapılan bittikten sonra, Bahreyn'de yapılacak olan üç günlük sezon öncesi testler için Bahreyn'e gönderilmeden önce yapılacak.