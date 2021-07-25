Mercedes, Bottas'tan Hamilton'ın aracını incelemesini istemiş

2021 sezonunun şimdiye kadarki en dramatik yarışında, dünya şampiyonluğu için yarışan iki rakip, Silverstone'daki yarışın ilk turunda Copse virajında tekerlekleri tekerleğe savaşıyordu ve Hamilton ile Verstappen'in temas etmesiyle, Red Bull sürücüsü yüksek hızda bariyerlere çarptı.

Temastan sonra Mercedes, Hamilton'ın aracının zarar göreceğine dair endişelenmişti ve pist üstü mühendis şefi Andrew Shovlin'e göre, yaşayabilecekleri en iyi senaryo kırmızı bayrak çıkmasıydı.

Bu sayede, Alman takım Hamilton'ın temas esnasında aracının çatlamış olan sol ön tarafını düzeltebildi ve Shovlin, bayrak çıkmasaydı İngiliz pilotun yarış dışı kalmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Shovlin şu ifadeleri kullandı: ''Araçtaki hasarın geri kalanı oldukça azdı. Lastiklerden birinin sıcaklık sensörü yerinden fırladı ve sallanıyordu. Bu, ön kanattaki en önemsiz ve kırılan tek kısımdı.''

Ancak takım telsizinde, Mercedes'in sarı bayrak sırasında Bottas'tan takım arkadaşının aracını kontrol etmesini istediği görüldü.

Charles Leclerc, temastan sonra liderliği Hamilton'ın elinden almıştı ve Mercedes ikilisi ikinci ve üçüncü sırada sarı bayraklar altında ilerliyordu.

Sonrasında Bottas'ın yarış mühendisi Riki Musconi'den şu telsiz mesajı geldi: ''Valtteri, Lewis'in yanına geçebilirsin, onu geçme, onun aracında bir hasar olup olmadığına bak ve arkasında kal.''

Sonrasında Fin pilot denileni yaptı ve ''Dürüst olmak gerekirse, çok fazla şey görmüyorum. Belki ön kanatta biraz...'' derken Musconi Bottas'ın sözünü kesti ve ''teşekkürler, dışarıda kalıyorsun.'' dedi.

Çıkan kırmızı bayrak sonrasında seans durdurulduğu sırada Mercedes mekanikerleri, gevşeyen lastik sıcaklık sensörünün etrafını bantlarken görüldü.

Takımın yarıştan sonra yayınladığı videoda James Allison durumu şu şekilde açıkladı: ''Araca yeni bir ön kanat koymak istemedik çünkü ön kanattaki üretim farklılıkları bize farklı bir denge sunabilirdi.''

''Tüm parçayı değiştirmek zorunda kalmaktansa, sadece bir miktar bant ve yapıştırıcı ile aldığımız küçük hasarı düzeltmek çok daha kolaydı.''

"O anda yapması en kolay şeydi oydu ve yarışa yeniden başladıktan sonra daha önce sahip aynı performansa ulaşmayı sağlamanın en iyi yolu buydu.''