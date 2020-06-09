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Formula 1 / Son dakika

Bottas, Mercedes'le Silverstone'da piste çıktı

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Bottas, Mercedes'le Silverstone'da piste çıktı
Ekleyen:
, Repórter
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Haz 2020 13:19

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 2018 Formula 1 aracıyla Silverstone'da piste çıktı.

Mercedes F1 takımı, 2018 W09 şasisi ile Silverstone'da iki günlük bir teste başladı. Bu, özel testlerde kurallara göre 2018 ve daha eski araçlar kullanılabiliyor.

Bugün Valtteri Bottas direksiyona geçti ve uzun süren sessizliğe son veren isim oldu. Yarın ise yerini Lewis Hamilton alacak.

Testlerim amacı hem koronavirüs sonrası uygulanacak olan yeni prosedürleri test etmek hem de pilotları yeni sezon öncesi fiziksel olarak yeniden hazırlamak oldu.

Mercedes, bu sayede ilk yarış öncesinde güvenlik prosedürleri üzerinde çalışmış oldu. Garajdaki tüm F1 personelinde maske vardı ve 1.5 metrelik sosyal mesafe sınırına uymaya çalıştılar.

Bottas da tıpkı diğer takım personeli gibi garajda maskeyle dolaştı.
 

 

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Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 Team

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 Team
1/4

Fotoğraf: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Mercedes MAG F1 Team team member

Mercedes MAG F1 Team team member
2/4

Fotoğraf: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 Team

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 Team
3/4

Fotoğraf: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 Team

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 Team
4/4

Fotoğraf: Mercedes GP Petronas Formula One Team

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Seri Formula 1
Editör Guilherme Longo

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