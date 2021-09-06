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Mercedes: "Bottas'la devam etmeme kararı bizim için kolay değildi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Valtteri Bottas'la devam etmeme kararının Mercedes için hiç de kolay bir karar olmadığını söyledi.

Mercedes: "Bottas'la devam etmeme kararı bizim için kolay değildi"

Mercedes, gelecek sezonu Valtteri Bottas'la yarışmama kararı aldı ve Fin pilot bunun üzerine Alfa Romeo'dan gelen teklifi kabul etti. 

Resmi açıklama bugün itibariyle gelirken, Bottas'ın Alfa Romeo ile çok yıllık anlaşma imzaladığı belirtildi.

Birlikte geçirdikleri dönem hakkında konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, Fin pilotun takımda kaldığı süre boyunca ortaya koyduğu çabaları övgü ve kararın kolay olmadığını söyledi.

Wolff şöyle konuştu: "Bu, bizim için kolay bir süreç ya da basit bir karar değildi. Valtteri son beş sezonda harika bir iş çıkardı ve hem başarımıza hem de gelişimize önemli katkılarda bulundu."

"Lewis'le beraber, sporda takım arkadaşlığı konusunda örnek bir ortaklık kurdular. Bu, şampiyonluk savaşlarımızda bizim için değerli bir silah oldu ve bizi benzeri görülmemiş bir başarıya ulaşmaya itti."

"Takımla kalmayı kesinlikle hak ediyordu ve kariyerine, sporun en üst seviyesinde yer almaya devam edebilmek adına, gelecek yıl Alfa Romeo ile heyecan verici bir mücadeleye girmeyi seçebildiği için çok mutluyum."

"Zamanı geldiğinde aramızdan ayrılacak ve bunu takımın her bir üyesinden gelen büyük bir sevgiyle yapacak. Valtteri sonsuza kadar Mercedes ailesinin bir parçası olacak."

Bottas, 2016 sezonunun ardından Mercedes'e katılmıştı ve bu süreçte takımın kazandığı dört şampiyonlukta kritik rol oynadı.

Şimdi Fin pilotun Mercedes'teki yerini George Russell'ın alması ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Bottas, takımla çalıştığı süre boyunca elinden gelenin en iyisini yaptığını ve bu yılı şampiyon olarak tamamlamalarını sağlayarak, görevini başarıyla yerine getirmek istediğini söyledi.

Fin pilot, "Mercedes'le birlikte başardığımız her şeyden gurur duyuyorum ve henüz bitmiş değil çünkü şimdiye kadarki en büyük mücadelemiz olan sekizinci takımlar şampiyonluğumuzu kazanmaya çalışıyoruz."

"Mercedes'le geçirdiğim zamana baktığımda, bu fırsattan en iyi şekilde faydalandığımı ve masanın üzerinde hiçbir şey bırakmadığımı söyleyebilmek, birlikte geçirdiğimiz dönemi -sürekli olarak- şampiyon şekilde bitirdiğimizden emin olmak istiyorum."

"Lewis ile çalışmak bir ayrıcalık ve sportif anlamda büyük bir mücadeleydi. İlişkimizdeki uyum, takım arkadaşı olarak birlikte kazandığımız takımlar şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Şu anda olmasa bile yılın ilerleyen kısmında veda zamanı gelecek. Toto'ya ve takıma, kararı birlikte nasıl alacağımız konusundaki saygılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum."

"Heyecan verici ve ikonik bir üretici olan Alfa Romeo ile yeni bir mücadeleye girmeyi seçmekten ve kendilerini gridin yukarılarını taşıma fırsatı vermelerinden dolayı  gerçekten çok mutluyum. Mümkün olan en iyi sonuçlar için yarışmak ve vakti geldiğinde kazanmak için her zamanki kadar açım. Fakat mevcut görevim çok açık: Abu Dhabi'deki son tura kadar Mercedes için maksimum atak modunda olmak." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Erik Junius

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Resmi: Bottas, 2022 yılında Alfa Romeo ile yarışacak!

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Resmi: Bottas, 2022 yılında Alfa Romeo ile yarışacak!
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