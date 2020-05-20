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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2021'de Bottas'ın yerine Russell'ı getirmeye hazırlanıyor!

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Mercedes, 2021'de Bottas'ın yerine Russell'ı getirmeye hazırlanıyor!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
20 May 2020 10:30

Motorsport.com İtalya, Mercedes'in 2021 yılında Lewis Hamilton ve George Russell ile yarışmayı düşündüğünü öğrendi.

Motorsport.com İtalya'nın haberine göre Mercedes, 2021 yılında Lewis Hamilton ve George Russell ile yarışmayı düşünüyor.

Mercedes bu kararla, genç sürücülerle yarışma kararı alan diğer takımların gerisinde kalmamış olacak.

Russell, Toto Wolff'un aldığı kararla birlikte geçen yıl Williams'la F1'de yarışmaya başlamıştı ve şimdi Mercedes'e geçme şansı yakalayacak.

Franco Nugnes'ın haberine göre Sebastian Vettel, Mercedes'in planları arasında yer almıyor. Alman vatandaşı olması ve dört dünya şampiyonluğu kazanması Vettel'in Mercedes'e katılmasına yardım etmeyecek.

Mercedes'in Russell'ı seçmesiyle birlikte Valtteri Bottas, 2020'de hangi sonucu alırsa alsın Brackley merkezli takımdan gönderilecek.

Ayrıca Toto Wolff'un Mercedes Motorsport yönetimindeki pozisyonunun da yakında belli olması bekleniyor. Wolff'un sözleşmesi sona eriyor ve Daimler AG başkanı Ola Kellenius bu düğümü yakında çözmek istiyor.

Toto'nun imzasıyla birlikte mevcut koronavirüse rağmen ücretini yüksek tutmaya çalışan ancak elinde seçenek kalmaya Hamilton'ın da ücretinde önemli bir indirim yaparak yeni bir anlaşma imzalanması bekleniyor.

Bottas'ın Mercedes'ten gönderilmesinin ardından bazı seçeneklere sahip olacağı düşünülüyor. Bunlardan birisi Racing Point.

Aksi takdirde elinde sadece Renault seçeneği olacak. Fin pilotun bu koltuk için ana rakibi, son haftalarda koltuğa olan ilgisini doğrulayan Fernando Alonso olacak.

Eğer tüm kapılar kapanırsa, Bottas'ı kolları açık şekilde bekleyen bir Williams olacak. Fakat Bottas, böyle bir durumda en tepeden en geriye gitmiş olacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell , Lewis Hamilton Şimdi al , Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Franco Nugnes

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