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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Bottas'ın Wuhan'la ilgili sözleri nedeniyle Çinliler'den özür diledi

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Mercedes, Bottas'ın Wuhan'la ilgili sözleri nedeniyle Çinliler'den özür diledi
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, Editör

Mercedes F1 Takımı, Valtteri Bottas'ın Türkiye GP sonrası Wuhan hakkında söylediği cümleden ötürü özür dilemek zorunda kaldı.

Sürücülerin sarf ettiği sözler, çeşitli ülkeleri rahatsız etmeye devam ediyor gibi görünüyor. Max Verstappen'in Moğolistan ile yaşadığı sıkıntılar devam ederken, şimdi de Valtterİ Bottas'ın başı Çinle ilgili kullandığı sözlerden ötürü dertte.

Türkiye Grand Prix'sinin bitiminden sonra Hollandalı Ziggo Sport'a konuşan Bottas, Çinliler'i rahatsız edecek bir cümle sarf etti.

Muhabir, şampiyonluğu kaybeden Bottas'a "Takvimden bir gün silebilseydin, o gün bugün mü olurdu?" diye sordu. Bunun üzerine Mercedes sürücüsü ilk başta ciddi şekilde cevap verdi ve sonra, "Evet, bir bugünü bir de Wuhan'da birisinin yarasa yediği günü silerdim." dedi.

Bottas'ın bu sözleri, Çin basınında ve sosyal medyada büyük tepki çekti ve öfkeli fanlar, Bottas'a tepki gösterdi.

Bunun üzerine Mercedes, Finlandiyalı sürücünün sözleri için özür dilemek zorunda kaldı.

Mercedes, Çin'in popüler sosyal ağı Weibo üzerinden yaptığı açıklamada "Sevgili Çinli taraftarlar: hepimizin bildiği gibi spor, özellikle galibiyetler ve yenilgilerle farklı hisler uyandırıyor."

"Valtteri geçen pazar, şampiyonluk şansını kaybettiği zorlu ve hayal kırıklığı yaratan bir yarışı geride bıraktı. Bir TV röportajı verdi kimseyi kızdırmak gibi bir niyeti yoktu. Elbette Çin veya Çinli taraftarlara saygısızlık göstermedi."

"O aynı bizim gibi, her Çinli taraftarı önemseyen ve bu zor zamanlarda herkese sağlık dileyen ve aynı zamanda heyecan verici yarışlarla hepinizi memnun etmeye çalışan Valtteri Bottas."

"Size iyi bir hafta diliyor ve sezonun son yarışlarını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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