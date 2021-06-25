Mercedes, Bottas'ın pitteki spini nedeniyle hakemler tarafından görüşmeye çağırıldı

Bottas ikinci antrenmanın bitimine 20 dakika kala pitini yaptıktan sonra, pit yolunun ortasında bir spin attı ve McLaren garajına doğru sürüklendi.

Fin pilot takım radyosundan ''lastiklerini ısıttığını'' belirtse de, yarış mühendisi ''Görüldüğü üzere çok harika olmadı.'' diye cevap verdi.

McLaren mekanikerleri kendi garajlarının önünde duruyorlardı ve Bottas'ın aracı döndürmesine yardımcı oldular.

Ancak Woking merkezli takımın yöneticisi Paul James, Formula 1 yarış direktörü Michael Masi'nin radyosuna bağlanarak hızlı bir şikayette bulundu.

James şu ifadeleri kullandı: ''Michael, bu inanılmaz saçmaydı. Pit yolundaki ve [garaj önündeki] personelimize zarar verebilirdi.''

Masi ise ''Katılıyorum, teşekkür ederim.'' diyerek yanıt verdi.

Yarış kontrol olaydan kısa bir süre sonra hakemlerin bu durumu seanstan sonra inceleyeceğini ve bir Mercedes temsilicisi ve Bottas'la yerel saatle 16:20'de (TSi 17:20) görüşeceklerini açıkladı.

Seanstan sonra Sky Sports'a konuşan McLaren takım patronu Andreas Seidl'da bundan ''korkunç bir an'' olarak bahsetti ancak takımının mekanikerlerinin Bottas'a doğru yola çıkmasında yardımcı oldukları için mutluydu.

Seidl, ''Kesinlikle korku dolu bir andı ancak böyle şeyler olabilir.''

''Sonuçta, yapabildiğimiz tek şey Valtteri'nin tekrar doğru yolu bulabilmesine yardımcı olmaktı ve aracını arkadan iterek bunu yaptık.''

''Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Şükürler olsun ki hiçbir şey olmadı. Şimdi bunu arkamızda bırakma vakti.''