Mercedes, Bottas'ın sorununun ardından güç ünitelerinde değişiklik yaptı

Bottas, iki hafta önce gerçekleştirilen Eifel GP'yi, güç ünitesinde güç kaybı yaşamasının ardından bırakmak zorunda kalmıştı.

Mercedes'in ilk açıklaması, sorunun MGU-H bağlantılı olabileceği yönündeydi ancak daha sonra yapılan kontrollerde sorunun elektrik kaynaklı olduğu anlaşıldı. Mercedes, Portekiz'de Cuma günü gerçekleştirilecek antrenman seanslarından önce sorunun kontrol elektroniklerinde olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Sonuç olarak Portekiz GP için her iki araca yeni kontrol elektronikleri yerleştirildi.

Perşembe akşamı konuşan Mercedes sözcüsü, "Valtteri'nin Almanya'da yaşadığı sorun, kontrol elektroniklerinde yaşanan sıkıntı kaynaklıydı. Hem o, hem de Lewis bu hafta sonu yeni modül kullanacaklar. Aynı sorunun tekrarlanmaması için, kalibrasyon değişikliği de yaptık."

"Bu, iki pilot için ikinci modüldü, bu yüzden izin verilen sayı içerisinde bir değişimdi." dedi.

Bu değişiklik, izin verilen sayı içerisinde olduğu için pilotlar herhangi bir ceza almayacaklar. Mercedes güç ünitesi kullanan diğer takımlarda benzer değişikliğin olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Racing Point pilotları Sergio Perez ve Lance Stroll ile Williams'tan Nicholas Latifi, bu parçalarda izin verilen sınırdalar ancak yeni parçaya geçerlerse grid cezası alacaklar.