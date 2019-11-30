Mercedes, Bottas'ın motorunu tekrar değiştirdi!

Fin pilot, Brzilya GP'de motor sorunu yaşadığı için zaten yeni bir motora geçmek zorunda kalmıştı ve bu hafta sonu için grid cezası vardı.

Ancak Mercedes, cuma günkü antrenmanların ardından tamir edilemeyecek bir sızıntı olduğunu keşfetti.

Bundan ötürü Alman üretici, cuma gecesi Bottas'ın motorunu yeni bir üniteyle değiştirme kararı aldı.

Bu sayede yarışta çıkabilecek dayanıklılık sorunu riski de en aza indirilmiş oldu.

Bottas yarışa en geriden başlayacak ve dün yaptığı açıklamada, "Yine de pole için savaşmak istiyorum. Bu eğlenceli olabilir çünkü yeni bir motorumuz var. Ama kesinlikle odak noktam yarış temposu çünkü arkadan başlayacağız. Ayarlarda belki farklı şeyler yapabiliriz." dedi.