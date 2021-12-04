Mercedes, Bottas'ın motorunu değiştiriyor

Mercedes'in Fin pilotu, üçüncü antrenman seansında altıncı en iyi zamanı yapmış ve yaklaşık 1 saniye geride kalmıştı.

Seansın ardından Mercedes, güç ünitesinde yaptığı incelemelerde bir yakıt sızıntısı keşfe etti.

Bu güç ünitesinin sıralama turlarından önce tamir edilmesi mümkün değildi. Bu yüzden de takım, güç ünitesi değişikliği yapmaya karar verdi.

Bottas, mevcut motor havuzundaki parçalardan birisini kullandığı için herhangi bir ceza almayacak.

Mercedes'ten yapılan açıklama şu şekilde: "Üçüncü antrenman seansının ardından Valtteri Bottas'ın güç ünitesinde yakıt sızıntısı vardı."

"Sıralama turlarından önce teşhis ve çözüm için yeterli zaman olmadığı için, bu üniteyi motor havuzundan bir baka üniteyle değiştiriyoruz."

Motorsport.com İtalya bu hafta sonu Mercedes'in Bottas'la "daha agresif motor modları" kullanacağını iddia etmişti.

Araçtan çıkarılan ünite de, Fin pilotun elindeki en yeni üniteydi.