Mercedes, Bottas'ın Katar'daki ilk bölümünü açıkladı

Mercedes, Valtteri Bottas'ın Katar'daki ilk bölümünü uzatarak, Fernando Alonso'yu geçmeye çalışıyordu ancak takımın planları ters tepti.

Bottas, Katar'da orta hamur lastiklerle uzun süre gitmek istedi ancak lastik patlaması yaşayan dört sürücüden biri oldu.

Mercedes daha sonra, patlak lastiğin yol açtığı hasar nedeniyle Bottas'ı yarıştan çekmek için garaja geri çağırmaya karar verdi.

Katar, Pirelli lastiklerinin baş edebileceklerinin sınırında olduğu bir yarış hafta sonuydu. Bottas da lastiklerini fazla kullanan sürücülerden biriydi. Mercedes, Alonso'dan podyumu almak için en iyi şansın ilk bölümü uzatmak olduğunu düşündü.

Takımın pist kenarı mühendislik direktörü Andrew Shovlin, Mercedes'in Katar GP'sinde Bottas'ı neden bu kadar uzun süre dışarıda bıraktığı sorusuna, "Biz özellikle Alonso'yu geçmeye çalışıyorduk. Pit duvarında nispeten taze sert lastiklerde görünüyordu."

"Valtteri daha hızlıydı, tur başına birkaç saniye kazanıyordu ve üç veya dört tur daha dışarıda kalsaydık, Valtteri'yi taze sert lastikler için pite alabilir ve önde çıkabilirdik. Plan buydu."

"Daha sonra lastiği patladı. Bunun zamanlaması gerçekten talihsizdi. Valtteri, biz verilerde gördüğümüz sıralarda bunu fark etti ve pit yoluna girmesi için çok geçti."

"Bu yüzden tüm turu yapması gerekiyordu ve bir lastikte basıncı kaybettiğinizde, üç tekerlekli bir aracınız oluyor. Sağa dönülen virajlarda yol tutuş olmuyor ve pite geliş turu da yarış süresine mal oluyor."

"Ancak bu sadece bize yarış süresine değil, aynı zamanda performansımıza da mal oldu. Aracı yukarıda tutan tekere sahip olmadığınızda, kanat yolda sürükleniyor, hasar alıyor, zemin ve bir çok aero parçası yolla temasından dolayı zarar görüyor."

"Sonuçta, büyük bir performans kaybı yaşadık. Pitten çıktığımızda, bunu verilerde tespit etmeye başladık. Sonraki birkaç tur boyunca, ne kadar performans kaybettiğimizi anladık. Ayrıca yarışın gidişatını da görüyorduk ve Valtteri'yi tekrar puan alabileceği noktaya getiremeyeceğimiz belliydi."

"Hasar kimseye meydan okuyamayacak kadar fazlaydı, bu yüzden aracı yarıştan çekmeye karar verdik." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, in the pits Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Bottas, lastiği patlamadan önce kötü bir başlangıç yaparak 6. sıradan 11. sıraya düşmüştü.

Ancak Shovlin, Finli'nin kötü startını lastiğin sıcak olmamasına ve gridin kirli tarafından başlamasına bağladı.

Shovlin, "Her şeyden önce, gridin bu kirli tarafında tüm hafta sonu boyunca hiçbir şey yapılmadı, destek yarışları yoktu ve Valtteri o taraftan başlayıp pozisyon kaybeden tek kişi değildi."

"Bir diğer sorun da lastiklerin sıcaklığa tam olarak uymamasıydı, bu da ona düzlükte ve ilk virajlarda biraz yol tutuşuna mal oldu. Bu bize biraz zorluk çıkardı."

"İlk turun sonunda Valtteri 11. sıraya düştü ancak oradan gerçekten iyi bir kurtarma sürüşü yaptı ve simülasyonlarımız 3. veya 4. sırada bitireceğini gösteriyordu. Lastiği patlayana kadar çok iyi gidiyordu." dedi.