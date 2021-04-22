Mercedes, Bottas'ın Imola'daki hız eksikliğinin nedenini açıkladı

Bottas ve Russell’ın sezonun ikinci yarışında gerçekleşen büyük kazası, bundan kimin sorumlu olduğu konusu birçok tartışmaya yol açtı. Ancak bunun öncesinde de, Emilia Romagna Grand Prix'si Fin pilot için iyi gitmiyordu.

Bottas'ın, bir Williams tarafından geçilmek üzere olması, Fin pilotun durumu hakkında tek başına bile çok şey ifade ederken o noktada yarışı ikinci sırada götüren takım arkadaşı Lewis Hamilton ona tur bindirmişti.

Sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde galibiyet mücadelesinden uzak şekilde üçüncü olan 31 yaşındaki pilotun üzerindeki baskı giderek artarken, Mercedes'in pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, Bottas'ın geride kalmasının sebebinin lastiklerini ısıtamaması olduğunu açıkladı.

Shovlin, Mercedes'in yarış sonrası yayınladığı videoda, "Valtteri, geçiş lastikleriyle diğer araçlara yaklaşmakta zorlanıyordu.

"Lastiklerini ısıtmak için mücadele ediyordu ve bu sıcaklık eksikliği, özellikle yarışın başlarında, kendini yol tutuşu eksikliği olarak da gösterdi."

"Özellikle Valtteri açısından baktığımızda, öndeki araca hamle yapmak için ihtiyaç duyduğu mesafeye geldiğinde, ön tarafın yol tutuşu düşüyordu ve gerçekten geçmesini sağlayacak mesafede ilerleyemiyordu."

“Diğer faktör ise geçiş lastikleriyle olan bölümde, hava koridoru imkanına sahipken DRS'nin etkin olmamasıydı ve DRS'yi kullanabildiğinde, aslında bu iki şeyin şeyin etkisiyle yaklaşık 0.6 saniye kazanabilirsiniz. Yani bu, o aşamada Valtteri için mümkün olmayan bir şeydi ki bu daha sonra Lewis'e oldu."

“Ancak en önemli şey gerçekten sadece aracın dengesiydi, yaklaştığında önden kayması, bunun bir atak başlatmak için yeterince boşluğu sağlayamadığı anlamına geliyordu.” dedi.

Bottas'ın aracındaki hasar o kadar fazlaydı ki, W12'lerin bir sonraki yarış olan 2 Mayıs'taki Portekiz Grand Prix'sine hazırlanmasını bile etkileyecek.

Shovlin şunları ekledi: "Aracımızı ne kadar sevsek de, Valtteri'yi daha çok seviyoruz ve darbeden morarmış bir diz dışında yara almadan çıkmayı başarması bizi mutlu etti."

“Ancak bu büyük bir kazaydı, bariyerlerin ve pistin etrafında kazanın meydana geldiği noktalar boyunca yaklaşık 30G görüyorduk."

“Maalesef, araç ise bu kazadan çok iyi bir biçimde ayrılmadı. Büyük bir miktarda hasar vardı. Çoğunu İngiltere'ye geri getirmeyi başardık, Brixworth'ta dikkatlice kontrol edilen ve incelenen bir güç ünitemiz var ve sadece bundan kurtarabileceğimiz bazı parçaları seçeceğiz."

“Ne yazık ki, oldukça büyük bir kısmı onarılamayacak kadar hasar gördü ve her iki aracı da doğru şekilde çalıştırabileceğimizden emin olmak için önümüzdeki hafta Portimão'ya yeterli parçayı götürebilmek için bir lojistik plan üzerinde çalışıyoruz."