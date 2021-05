2 pit stopluk bir stratejiye geçen Hamilton 3. sıradaydı ve yarışın lideri Max Verstappen'i yeni lastikleriyle yakalamaya çalışıyordu.

Hamilton, 2. sırada bulunan takım arkadaşı Bottas'a yeni lastiklerle yaklaştığında, takım Bottas'dan İngiliz pilota zaman kaybettirmemesini istememişti ancak Bottas, Hamilton'ın geçmesine o kadar da kolay izin vermedi ve Hamilton 10. virajda takım arkadaşını güzel bir atakla arkasında bıraktı.

Hamilton, Bottas'ın arkasında geçirdiği tur, 2. sektörde 1 saniye kaybetmiş ancak yine de yarışı kazanmıştı. Bottas konu hakkında konuştuğunda, Hamilton'a daha erken yol verebileceğini ancak burada insanlara yol vermek için değil, yarışmak için olduğunu söylemişti.

Mercedes ise olaya farklı bir açıdan bakıyor. Mercedes'e göre, ikilinin ideal zamanda bir DRS bölgesine gelememesi ve Bottas'ın 28 saniye arkasında yarışı tamamlayan Charles Leclerc ile olan kendi mücadelesi, bu olaya neden oldu.

Mercedes'in pist kenarı mühendis direktörü Andrew Shovlin konu hakkında şunları söyledi: ''Valtteri kendi yarışına odaklıydı. Valtteri'ye Charles ile arasını açmasını söylemiştik ancak Bottas'ın lastikleri aşınmaya başladıkça, [ikilinin] tur zamanları aynı olmaya başladı.''

''Bu yüzden o, zorlayabildiği kadar zorluyordu ve sonrasında ona Lewis'i tutmaması konusunda bir mesaj geldi. Eğer Lewis, onu geçtiği turdan bir önceki turda onun DRS mesafesine girebilseydi geçiş çok daha kolay olurdu.''

''Ancak aralarındaki fark 1.1 saniyeydi yani 0.1sn ile DRS'yi kaçırdık. Lewis, ana düzlükte DRS'ye sahip olsaydı, Valtteri ona daha rahat yol verebilirdi.''

''Ancak Lewis 1 saniye kadar arkasında olunca, Valtteri'nin ona yol vermesi, Valtteri'ye 2 saniye kadar kaybettirecekti. Valtteri, kendi yarışıyla, Lewis'in yarışı arasında bir denge kurdu ve bu zaman kaybına da bu neden oldu.''

''Olaya tekrardan baktığımızda, Valtteri'nin lastiklerinin bu olaydan biraz sonra bittiğini görüyoruz. Yani, Valtteri'yi daha önce pite alabilirdik ve o, yeni lastikleriyle Ferrari'yi oldukça rahat bir şekilde bırakabilirdi. Ayrıca böylelikle hem Lewis daha az kaybetmiş olurdu hem de Valtteri.''

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, congratulate each other in Parc Ferme

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images