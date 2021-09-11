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Mercedes, Bottas'ın güç ünitesinde bir değişiklik daha yaptı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes, ikinci antrenman seansı öncesinde Valtteri Bottas'ın güç ünitesinde bir dizi değişiklik daha yaptı.

Mercedes, Bottas'ın güç ünitesinde bir değişiklik daha yaptı

Mercedes, geçiş yapmanın mümkün olduğu ve nispeten hız avantajına sahip olduğu Monza'da grid cezası almayı seçmişti.

Bu kapsamda Bottas'ın güç ünitesinin değiştirilmesine karar verilmişti. Mercedes başlangıçta içten yanmalı motor, turbo, MGU-K ve MGU-H ünitesinde değişikliğe gitmişti.

Bu ünitelerde, bu yılki dördüncü parçalara geçtiler ve bu yüzden otomatik olarak pazar günkü yarış için grid cezası aldılar.

Bugün Mercedes, ikinci antrenman seansı öncesinde kontrol elektroniği ünitesini de değiştirdi. Bu sebeple 10 sıra grid cezası aldılar. Fakat bu, zaten en geriden başlayacakları için herhangi bir fark yaratmayacak.

Öte yandan  Haas, Nikita Mazepin'in pit yolu hız limitini aşması nedeniyle para cezası aldı.

Mazepin, 80 km/s hız limiti bulunan pit yolundan 86.8 km/s hıza çıktı ve bundan ötürü de Haas'a 700 euro para cezası verildi.

Nikita Mazepin, Haas VF-21

Nikita Mazepin, Haas VF-21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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