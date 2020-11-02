Mercedes, Bottas'ın aracındaki sensörlere inanmamış

Bottas yarışın başında liderdi ancak 2. turda Sebastian Vettel'in aracından kopan parçadan kaçmayı başaramadı.

Bottas, lastik patlatmamak için aracı ortalayarak parçanın üzerinden geçti ancak bu parça aracın altına takıldı.

Mercedes'in aracına ait telemetre verileri anında performans kaybını gösterdi ancak takım lider olan pilotun bu kadar büyük bir sorun yaşayabileceğine anlam veremedi.

Andrew Shovlin, "Performansta büyük bir düşüş görüyorduk ancak sorun tur zamanı açısından bu kaybın büyüklüğüydü. Tur başına 0.7 - 0.8 sn kaybediyordu."

"O an gerçekten sensörlere inanmadık çünkü Valtteri çok aşırı zorlamamasına rağmen ihtiyaç duyduğunda iyi dereceler elde ediyordu. Biraz fark açabiliyorduk."

"Bu tür durumlarda mutlak bir tur süresi kaybı belirlemek çok zor çünkü bunlar genellikle aracı pist etrafında oldukça doğrusal olmayan bir şekilde veya farklı yönlerde ve virajlarda farklı davranışları etkileyebilirler. Ancak ilk başta ne kadar büyük olduğuna tam olarak inanamadık." dedi.

Mercedes, Bottas'ın Tosa virajında bir parçaya vurduğunu biliyordu ancak Vettel'in aracından kopan kanat kenarının takıldığı yer ve parçanın sadece siyah bölümünün görünüyor olması, takımın sorunu tam olarak anlayamamasına neden oldu.

Shovlin, "Ne olduğunu bilmiyorduk. Parçanın büyüklüğüne ve kırmızı olmasına bakınca, bunu kameralardan göremiyor olmamıza inanamazsınız."

"Ancak takılmıştı ve sadece siyah olan bölümü görünüyordu. Ayrıca araç tamamen siyah olduğu için onu da göremiyorduk. Nerede olduğunu görebilseydik, ilk pit stopta onu çıkarma konusunda daha etkili bir çalışma yapabilirdik."

"Onun için şanssız bir olaydı ve kesinlikle üstünden geçerek doğru kararı verdi çünkü tekerleklere denk gelseydi anında patlatırdı. Bu açıdan iyi bir hamle yaptı. Ancak kendi hatası olmasa da, tüm öğleden sonra boyunca bu parça nedeniyle geride kaldı." dedi.