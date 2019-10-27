Mercedes, Bottas'ın altıncı başlamasını bekliyor

Bu yıl 4 defa pole pozisyonunu kazanan Bottas, sıralamalardaki son turunda derecesini iyileştirmeye doğru gidiyordu ancak son virajda kontrolünü kaybetmesinin ardında bariyerlere vurdu.

Seansı 6. sırada tamamlayan Bottas, kazanın büyüklüğünün ardından aracının sorunsuz bir şekilde tamir edilip edilmeyeceğini görmek istediğini söylemişti.

Araçta değişen parçaların olması, grid cezasını da beraberinde getirebilirdi.

Pazar sabahı Meksika'da Mercedes mekanikerleri Bottas'ın aracında yoğun bir çalışma yapmaya başladılar.

Şimdiye kadar takımdan ceza konusunda herhangi bir açıklama gelmezken, Mercedes sözcüsü şimdiye kadar cezalık bir değişim olmadığını ve ceza almayı beklemediklerini söyledi.

Bundan ötürü Bottas'ın altıncı başlaması bekleniyor.

Sözcü yine de temkinli kalmayı seçerek, "Sadece motoru çalıştırıp, piste çıkana kadar hiçbir şey kesin değil." dedi.