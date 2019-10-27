Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Meksika GP / Son dakika

Mercedes, Bottas'ın altıncı başlamasını bekliyor

paylaşım
yorumlar
Mercedes, Bottas'ın altıncı başlamasını bekliyor
27 Eki 2019 17:43

Mercedes, Valtteri Bottas'ın araçtaki hasara rağmen yarışa altıncı başlamasını bekliyor.

Bu yıl 4 defa pole pozisyonunu kazanan Bottas, sıralamalardaki son turunda derecesini iyileştirmeye doğru gidiyordu ancak son virajda kontrolünü kaybetmesinin ardında bariyerlere vurdu.

Seansı 6. sırada tamamlayan Bottas, kazanın büyüklüğünün ardından aracının sorunsuz bir şekilde tamir edilip edilmeyeceğini görmek istediğini söylemişti.

Araçta değişen parçaların olması, grid cezasını da beraberinde getirebilirdi.

Pazar sabahı Meksika'da Mercedes mekanikerleri Bottas'ın aracında yoğun bir çalışma yapmaya başladılar.

Şimdiye kadar takımdan ceza konusunda herhangi bir açıklama gelmezken, Mercedes sözcüsü şimdiye kadar cezalık bir değişim olmadığını ve ceza almayı beklemediklerini söyledi.

Bundan ötürü Bottas'ın altıncı başlaması bekleniyor.

Sözcü yine de temkinli kalmayı seçerek, "Sadece motoru çalıştırıp, piste çıkana kadar hiçbir şey kesin değil." dedi.

Sonraki haber
Haas ikilisi, 2020'de Kubica'nın antrenmanlara katılmasına karşı

Önceki haber

Haas ikilisi, 2020'de Kubica'nın antrenmanlara katılmasına karşı

Sonraki haber

Ferrari, yarış öncesinde Leclerc'in vites kutusunu inceledi

Ferrari, yarış öncesinde Leclerc'in vites kutusunu inceledi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

2
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

3
Formula 1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

4
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

5
Formula 1

Villeneuve: "Verstappen şampiyon olmaya hazır, fakat söylediklerine dikkat etmeli"

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.