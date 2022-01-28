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Formula 1 Haberler

Mercedes, Bottas'a veda hediyesi olarak 2017 W08'i hediye etmiş

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, Şef Editör

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, Mercedes'in kendisine veda hediyesi olarak 2017 Mercedes W08'i verdiğini ancak bunu nereye koyacağını bilmediğini söyledi.

Mercedes, Bottas'a veda hediyesi olarak 2017 W08'i hediye etmiş
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Valtteri Bottas, Nico Rosberg'in emekliliği sonrası Mercedes'le anlaşmış ve Lewis Hamilton'ın yeni takım arkadaşı olmuştu.

Fin pilot, geride kalan beş yılda hiç şampiyonluk savaşı veremese bile çok iyi bir takım oyuncusuydu ve Lewis Hamilton ile beraber Mercedes'in düzenli olarak takımlar şampiyonluğunu kazanmasına yardım etti.

Fakat Bottas, 2021 sonunda takımdan ayrıldı ve artık Alfa Romeo takımıyla mücadele edecek.

Fin podcasti Suoraa puhetta'a konuşan Bottas, Mercedes'in veda hediyesi olarak kendisine Mercedes'le ilk galibiyetini aldığı 2017 W08'i hediye ettiğini söyledi.

Abu Dhabi'deki son turun kendisine bonus ödemelere mâl olup olmadığı sorusuna cevap vererek başlayan Bottas, "Haklısınız, o son turda birkaç milyona mâl oldu."

"Aldığınız bazı bonuslar, takımın başarılarına bağlı."

"Neyse ki o parayla henüz bir şey almaya karar vermemiştim! (gülüyor) Fakat böyledir, bazen kazanır bazen kaybedersiniz."

"Yine de Mercedes, bunu telafi etmenin bir yolunu buldu!"

"Bana 2017 Formula 1 aracımı, ilk F1 zaferimi aldığım aracı hediye ettiler. Fakat şu anda onunla ne yapacağımı bilmiyorum çünkü [onu koyacak] yerim yok." dedi.

Bottas, takımın kendisine olan veda töreni sorulduğunda ise şöyle dedi: "Beni de şaşırttı. Fabrikada birbirimize veda edeceğimiz sıradan bir gün olmalıydı. Fakat benim için çok güzel şeyler yaptılar. Bunları görünce gözyaşlarımı tutamadım."

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W08

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W08

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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