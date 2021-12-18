Mercedes, Bottas'a veda etti

Fin pilot, 2017'de Nico Rosberg'in emekliliği sonrası Mercedes'e katıldı ve çıktığı 101 Grand Prix'de 58 podyum, 10 galibiyet, 20 pole pozisyonu ve 18 en hızlı tur elde etti.

Bottas, 2017'de şampiyona üçüncüsü olurken, 2018'de beşinci, 2019 ve 2020'de ikinci, 2021'de ise üçüncü oldu.

Mercedes gelecek sezon kendisinin yerine George Russell'ı getirme kararı aldı ve Fin pilot yeni sezonda Alfa Romeo'ya katılacak.

Abu Dhabi'de yaşananlardan sonra Bottas'ın vedası pek konuşulmadı ancak Mercedes, Alman üreticinin beş takımlar şampiyonluğu kazanmasına yardım eden Bottas için güzel bir veda töreni düzenlendi.

Perşembe günü FIA Ödül Töreni'nin ardından Mercedes'in fabrikasına giden Bottas, burada alkışlar ve kutlamalar eşliğinde Alman üreticiye veda etti.

Mercedes'in yayınladığı videoda Bottas, kız arkadaşı Tiffany Cromwell ile birlikte Brackley'deki fabrikanın yolunda, üstü açık bir Mercedes'e biniyor ve kendisini alkışlayan Mercedes personeline veda ediyor.

Böylelikle Bottas, Mercedes'teki son gününü geçirdi ve Alman ekibe veda etti. Bottas'ın 1 Ocak'a kadar Mercedes'le kontratı devam edecek ve ardından Alfa Romeo'daki görevine resmen başlayacak.

Mercedes, özel izinle Fin pilotun Alfa Romeo ile F1 testine katılmasına izin vermişti.

Öte yandan Abu Dhabi'de yaşananlardan sonra hiçbir sosyal medya paylaşımı yapmayan Sir Lewis Hamilton, Toto Wolff ile birlikte takım fabrikasına gitti.

Güne sekizinci takımlar şampiyonluğunu kutlayarak Başlayan Wolff ve Hamilton, akşam saatlerinde de veda törenine katıldılar.

Hamilton da kaçan şampiyonluktan sonra ilk kez takım fabrikasına gitmiş oldu.