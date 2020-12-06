Mercedes: "Bottas ve Russell yarışmakta serbestler"

COVID-19'a yakalanan Lewis Hamilton'ın yerine Mercedes adına yarışacak Russell, W11 ile sıralamalarda iyi iş çıkardı ve pole pozisyonunu kazanan Bottas'ın sadece 0.026 sn arkasında ikinci oldu.

Bu sonuç nedeniyle hem mutu hem mutsuz olan İngiliz pilot, aldığı sonuçla Mercedes'in beklentilerini aşmayı başardı.

Russell'ın gelecekte Mercedes adına yarışması bekleniyor ancak Mercedes, bu hafta sonunun gelecekte Mercedes koltuğu için Russell ve Bottas arasında bir savaş olmadığını belirtti.

Normalde Williams ile yarışan ve şu ana kadar 36 yarışa çıkan Russell hiç puan kazanamadı. Bu yüzden onun önceliği ilk puanlarını almak olacak.

Wolff, Russell'ın takımda geçici olarak yer almasına rağmen pilotların birbirleriyle mücadelede serbest olacağını söyledi.

Wolff, "Kesinlikle yakın olacak ancak takım içerisinde bir rekabet görmüyorum. Valtteri takım içerisinde yeri sağlam. Kanıtlaması gereken bir şey yok."

"George için durum biraz daha rahat çünkü üzerinde baskı yok. Kaybedecek bir şeyi yok."

"Açıkçası Max Verstappen önünde yeni bir çocuk olduğu için mutlu olmayacak."

"George, geçen hafta sonu gördüğümüz gibi daha kötü çizgiden başlayacak ve kokpit onun için çok küçük. Şu anda debriyaj pedalı elleri ve parmakları için çok küçük."

"Bu yüzden yarış için de beklentilerim sıralamalardakiyle aynı olacak. Onun hakkında düşündüklerimizi doğrulamış oldu."

"Daha önce de söylediğim gibi etkilendim ancak şaşırmadım." dedi.

Yarışta olası bir mücadelede Bottas'ın lehine takım emri verip vermeyecekleri sorulduğunda Wolff, "Hayır, yarışmakta serbest olacaklar. Herkese bunu borçluyuz. Serbest olacaklar." dedi.