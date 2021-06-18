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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Mercedes, Fransa GP öncesinde Bottas ve Hamilton'ın şasilerini değiştirdi

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Mercedes pilotları, Fransa GP öncesinde şasilerini değiştirdi.

Mercedes, Fransa GP öncesinde Bottas ve Hamilton'ın şasilerini değiştirdi

BBC muhabiri Jennie Gow'un raporuna göre; Lewis Hamilton, Valtteri Bottas'ın Bakü'de kullandığı #04 şasiyi kullanacak. Bottas ise Hamilton'ın sezon boyunca kullandığı #06 şasiyi kullanacak.

Bu haber padoktaki çoğu kaynak ve F1 yorumcuları tarafından da doğrulandı ki Bottas da dün yeni bir şasiyle yarışacağını belirtmişti.

 

Yine Gow'un raporuna göre, bu değişimin performansla bir alakası yok. İkili Bakü'de kullandıkları şasileri değiştirecek. Bottas da dün bu şasinin yeni bir şasi olmayacağını söylemişti.

Bu, Bottas'ın bu sezon değiştirdiği ikinci şasi olacak. Fin pilot, Imola'daki kazasının ardından da farklı bir şasiye geçmişti.

Bottas, konu hakkında şunları söylemişti: "Sanırım bu hafta sonu farklı bir şasiyle yarışacağım. Her zaman aynı araçla yarışmıyoruz, eğer hasar varsa başka araca geçebiliyoruz veya şasilerin dönüşümünü sağlıyoruz.''

"Bu yeni bir şasi olmayacak, farklı bir şasi olacak. Bu noktada benim farklı bir şasiyle yarışacak olmam zaten planlıydı.''

Sky Sports F1 muhabiri Ted Kravitz de Bottas'ın Hamilton'ın sene boyunca kullandığı şasiyi kullandığını belirtti.

Yine Kravitz'in raporuna göre, Alman ekip bu değişimi planladığını, bunun şasi döngüsünün bir parçası olduğunu ve üzerine fazla anlam yüklenmemesi gerektiğini söylemiş.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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