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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Mercedes, Bottas ve Hamilton'ın performansımdan etkilendi

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes patronu Toto Wolff ve baş yarış mühendisi Andrew Shovlin, sprint sıralama yarışında gösterilen performanstan memnunlar.

Mercedes, Bottas ve Hamilton'ın performansımdan etkilendi

Max Verstappen, pazar günü gerçekleştirilen yarışa ilk sıradan başlamıştı ancak Valtteri Bottas harika bir startla ilk virajı lider döndü ve sprint sıralama yarışını kazanmayı başardı.

Böylelikle Mercedes, takımlar şampiyonası için değerli bir üç puan aldı.

Diskalifiye edilen Lewis Hamilton ise, 20. sıradan beşinci sıraya çıkarak adeta bu yılın en iyi sürüşlerinden birisini çıkardı.

Andrew Shovlin şöyle konuştu: "Uzun, yoğun ve zor bir gün oldu fakat bugünü zirvede tamamladık."

"Valtteri gerçekten harika bir sürüş çıkardı. Yumuşak lastikle başlamak, bizim için hesaplanmış bir riskti. Fakat işimize yaradı ve yol tutuş seviyesi sayesinde başlangıçta öne geçmemize yardım etti."

"Valtteri daha sonra, daha fazla aşınan lastiklere rağmen Max'i zekice ardında tutmayı başardı."

"Lewis de aynı şekilde etkileyici bir yarış çıkardı. Yarışa başlamadan kısa bir süre önce, birinci sıradan 20. sıraya düştüğünü öğrendi ve bu, baş etmesi kolay bir şey değildi. Ancak pistin her santiminde zorladı ve pazar günü güçlü bir sonuç almak için kendisini yeniden mücadeleye soktu."

"Aracın tekrar bu kadar iyi çalıştığını görmek de cesaret verici oldu. Şartlar oldukça iyiydi ve bugün bize yardım etmiş olabilir fakat bu pistte kesinlikle iyi bir tempoya sahibiz."

Toto Wolff da pilotlarının performansından övgüyle bahsetti.

"Bugün kontrol tamamen Valtteri'deydi. Harika bir araç, doğru lastikler, iyi bir düzlük hızımız vardı, kendisi de diğer pilotun kendilerine yaklaşmasına izin vermeyecek kadar mükemmeldi."

"Lewis beşinci bitirebilmek adına 15 geçiş yaptı ve harika bir sürüş çıkardı. Grand Prix'ye baktığımızda, her ne kadar yarın daha sıcak şartlarda farklı bir mücadele olacak olsa da, iyi bir araca sahip olduğumuzu düşünüyorum ve bugün yaptığımız geçişleri görmek cesaret verici."

"Lewis ceza nedeniyle 10. sıradan başlayacak ve Valtteri pole pozisyonundan başlayıp, galibiyet için zorlayacak"

"Bu, sprint yarışından önce gördüğümüze kıyasla kesinlikle daha cesaret verici bir tablo."

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