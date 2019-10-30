Mercedes, Bonnington'ın yerini dolduran Dudley'i övdü

Bonnington, yani takma adıyla ‪Bono‬, tıbbi bir operasyon geçirmesinin ardından Meksika GP'sini kaçırdı ve aynı zamanda ABD GP'sini de kaçıracak.

Hamilton ve Bonnington birlikte dört dünya şampiyonluğu kazanlılar ve Hamilton 2013 yılında Mercedes'e katıldığından beri onunla çalışıyor.

Bonnington kenarda kalınca, Hamilton’un performans mühendisi Marcus Dudley bu göreve geçti ve Mercedes’in Brackley’deki yarış destek ekibini yöneten Dom Riefstahl ise Dudley’in yerini aldı.

Mercedes sürpriz şekilde Hamilton’la tek pit stop stratejisi izledi ve İngiliz pilot diğerlerinin aksine sert lastiklerle uzun bir bölüm attı. Hamilton bu sayede Meksika’da güçlü bir zafer elde etti.

Hamilton, “‪Bono‬'nun yarışa gelmeyeceğini bilmek, şampiyonluk için verilecek bu yoğun mücadelede, bir dezavantaj olarak görülebilir.”

“Ama ben ve ‪Bono‬ birlikteydik. Her ikisi de yeni göreve sahip olan Marcus ve Dom gibi büyük miktarda çalışma yaptık.”

"Daha önce Dom ile hiç bu kadar yakın çalışmamıştım ve Marcus da büyük bir göreve geçti. Bu sporda, genellikle çok şey isteyen bir dünya şampiyonuyla çalışmak kolay değil."

“Marcus’la iki numaram olarak çalıştım ve nasıl çalışıldığını biliyordu. Genellikle çok rahat biriydi. ‪Bono‬ telsizdeydi, bütün hafta sonu mesajlaşıyorduk ve bu hafta sonu onu oldukça gururlandırmak istedim."

“Geride kalan yedi yıl boyunca hayatının çoğunu bana adadı. Bugünkü performanstan, özellikle de hasar görmüş araçtan ve başlangıçta yaşadıklarımızdan sonra gerçekten gurur duyuyorum.” dedi.

Zaferden sonra takım patronu Toto Wolff, bu performansın Mercedes’in gücünün bir kanıtı olduğunu söyledi.

Dudley'nin yaptığı iş sorulduğunda Wolff, "Olağanüstü bir iş yaptı, kolay değildi. Ayrıca yarışta Lewis'i yönetiyordu."

"Bu, güçlü olduğumuzu, takımda derin bir güç olduğunu gösteriyor. Ve Bono'nun bir yarışlığına kenara çekilip görevini bıraktığı Marcus ve Dom birlikte gerçekten iyi bir iş yaptılar." dedi.