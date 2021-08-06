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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Mercedes, birkaç güncelleme daha hazırlıyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes'ten Andrew Shovlin, mevcut araca birkaç güncelleme daha getireceklerini dile getirdi.

Mercedes, birkaç güncelleme daha hazırlıyor

Mercedes, Silverstone'daki yarışa önemli güncellemeler getirmişti ve bu güncellemelerle beraber aracın dengesi artık daha iyi görünüyor.

Aslında Mercedes, sezon başından beri nispeten iyi bir araca sahip olsa da, genel olarak doğru ayarları bulmakta zorlanıyordu ve hafta sonu boyunca çeşitli sıkıntılar yaşıyordu.

Ancak Silverstone'a getirilen güncellemeler, aracın dengesini geliştirdiği gibi, paketten maksimumun alınmasına yardımcı olmaya başladı.

Mercedes'in yılın kalan kısmına güncelleme getirip getirmeyeceği merak ediliyor çünkü gelecek yıl büyük kural değişikliği olacağı için, gelecek yılın aracına çok daha erken odaklanmaları gerekiyor.

Fakat Andrew Shovlin, bazı küçük güncellemeler hazırladıklarını ve bunları yarışlara getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Shovlin, Macaristan GP sonrası şöyle dedi: "Getirdiğimiz yeni parçaların ne kadar iyi şekilde çalıştığını değerlendirmek için hâlâ biraz zamana ihtiyacımız var."

"Aynı zamanda [bu yıl için] planladığımız birkaç küçük güncelleme daha var."

Shovlin, yeni parçaların gelişmelerine yardım ettiğini ancak Red Bull'a karşı Macaristan'da bu kadar üstün olmayı beklemediklerini belirtti.

"Silverstone'a yeni parçalar getirdik ve bunlar hız artırmamıza yardımcı oldular."

"Bu güncellemeler Macaristan'da, lastikleri çalışma aralığında tutmayı ve aracı doğru dengeye getirmeyi mümkün kıldı."

"Dürüst olmak gerekirse biz de buna şaşırdık. Macaristan yarışı bizim için hoş bir sürpriz oldu. Böyle bir avantaj elde etmemize biz de şaşırdık."

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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